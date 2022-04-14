B3TR (B3TR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in B3TR (B3TR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

B3TR (B3TR) Informatie VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards. Officiële website: https://vebetterdao.org/ Whitepaper: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf Block explorer: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/

B3TR (B3TR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor B3TR (B3TR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 210.24M $ 210.24M $ 210.24M Hoogste ooit: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.08551 $ 0.08551 $ 0.08551 Meer informatie over B3TR (B3TR) prijs

B3TR (B3TR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van B3TR (B3TR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal B3TR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel B3TR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van B3TR begrijpt, kun je de live prijs van B3TR token verkennen!

Hoe koop je B3TR? Wil je B3TR (B3TR) toevoegen aan je portfolio?

B3TR (B3TR) Prijsgeschiedenis Door de B3TR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen.

Prijsvoorspelling van B3TR Wil je weten waar je B3TR naartoe gaat? Onze B3TR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

