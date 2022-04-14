Azuro (AZUR) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Azuro (AZUR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Azuro (AZUR) Informatie

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Officiële website:
https://azuro.org/
Whitepaper:
https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A

Azuro (AZUR) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Azuro (AZUR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 1.15M
Totale voorraad:
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 200.74M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 5.74M
Hoogste ooit:
$ 0.23903
Laagste ooit:
$ 0.005048918762802123
Huidige prijs:
$ 0.005736
Azuro (AZUR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Azuro (AZUR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal AZUR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel AZUR tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van AZUR begrijpt, kun je de live prijs van AZUR token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.