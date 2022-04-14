Azit (AZIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Azit (AZIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Azit (AZIT) Informatie Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Officiële website: https://www.azit.partners Whitepaper: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Block explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer Koop nu AZIT!

Azit (AZIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Azit (AZIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 360.93M $ 360.93M $ 360.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Hoogste ooit: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 Laagste ooit: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Huidige prijs: $ 0.01199 $ 0.01199 $ 0.01199 Meer informatie over Azit (AZIT) prijs

Azit (AZIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Azit (AZIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AZIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AZIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AZIT begrijpt, kun je de live prijs van AZIT token verkennen!

Hoe koop je AZIT? Wil je Azit (AZIT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AZIT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AZIT koopt op MEXC!

Azit (AZIT) Prijsgeschiedenis Door de AZIT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AZIT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AZIT Wil je weten waar je AZIT naartoe gaat? Onze AZIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AZIT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!