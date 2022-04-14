Aleph Zero (AZERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aleph Zero (AZERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aleph Zero (AZERO) Informatie Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Officiële website: https://www.alephzero.org Whitepaper: https://docs.alephzero.org/ Block explorer: https://alephzero.subscan.io/ Koop nu AZERO!

Aleph Zero (AZERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aleph Zero (AZERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Totale voorraad: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M Circulerende voorraad: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Hoogste ooit: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Laagste ooit: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Huidige prijs: $ 0.02387 $ 0.02387 $ 0.02387 Meer informatie over Aleph Zero (AZERO) prijs

Aleph Zero (AZERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aleph Zero (AZERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AZERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AZERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AZERO begrijpt, kun je de live prijs van AZERO token verkennen!

Hoe koop je AZERO? Wil je Aleph Zero (AZERO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AZERO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AZERO koopt op MEXC!

Aleph Zero (AZERO) Prijsgeschiedenis Door de AZERO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AZERO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AZERO Wil je weten waar je AZERO naartoe gaat? Onze AZERO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AZERO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!