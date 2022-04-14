AWE Network (AWE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AWE Network (AWE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AWE Network (AWE) Informatie Officiële website: https://www.awenetwork.ai/ Whitepaper: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Block explorer: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Koop nu AWE!

AWE Network (AWE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AWE Network (AWE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 167.42M $ 167.42M $ 167.42M Totale voorraad: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Circulerende voorraad: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 167.42M $ 167.42M $ 167.42M Hoogste ooit: $ 0.09038 $ 0.09038 $ 0.09038 Laagste ooit: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Huidige prijs: $ 0.08619 $ 0.08619 $ 0.08619 Meer informatie over AWE Network (AWE) prijs

AWE Network (AWE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AWE Network (AWE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AWE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AWE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AWE begrijpt, kun je de live prijs van AWE token verkennen!

Hoe koop je AWE? Wil je AWE Network (AWE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AWE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AWE koopt op MEXC!

AWE Network (AWE) Prijsgeschiedenis Door de AWE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AWE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AWE Wil je weten waar je AWE naartoe gaat? Onze AWE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AWE token!

