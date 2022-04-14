ChainAware (AWARE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ChainAware (AWARE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ChainAware (AWARE) Informatie ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Officiële website: https://ChainAware.ai Whitepaper: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Block explorer: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a

ChainAware (AWARE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ChainAware (AWARE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 168.00K $ 168.00K $ 168.00K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 456.20K $ 456.20K $ 456.20K Hoogste ooit: $ 501 $ 501 $ 501 Laagste ooit: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Huidige prijs: $ 0.004562 $ 0.004562 $ 0.004562 Meer informatie over ChainAware (AWARE) prijs

ChainAware (AWARE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChainAware (AWARE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AWARE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AWARE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AWARE begrijpt, kun je de live prijs van AWARE token verkennen!

ChainAware (AWARE) Prijsgeschiedenis Door de AWARE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van AWARE Wil je weten waar je AWARE naartoe gaat? Onze AWARE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

