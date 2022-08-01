Aventus (AVT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aventus (AVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aventus (AVT) Informatie The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Officiële website: https://www.aventus.io/ Whitepaper: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Aventus (AVT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aventus (AVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.77M $ 9.77M $ 9.77M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.28M $ 16.28M $ 16.28M Hoogste ooit: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Laagste ooit: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Huidige prijs: $ 1.6283 $ 1.6283 $ 1.6283 Meer informatie over Aventus (AVT) prijs

Aventus (AVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aventus (AVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVT begrijpt, kun je de live prijs van AVT token verkennen!

Aventus (AVT) Prijsgeschiedenis Door de AVT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AVT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AVT Wil je weten waar je AVT naartoe gaat? Onze AVT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVT token!

