De live AVIAH Protocol prijs vandaag is 6.046 USD. Volg realtime AVIAH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AVIAH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

AVIAH Protocol logo

AVIAH Protocol koers(AVIAH)

1 AVIAH naar USD live prijs:

$6.045
$6.045$6.045
-1.91%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:07:06 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 5.989
$ 5.989$ 5.989
24u laag
$ 6.178
$ 6.178$ 6.178
24u hoog

$ 5.989
$ 5.989$ 5.989

$ 6.178
$ 6.178$ 6.178

--
----

--
----

-0.30%

-1.91%

-1.76%

-1.76%

AVIAH Protocol (AVIAH) real-time prijs is $ 6.046. De afgelopen 24 uur werd er AVIAH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 5.989 en een hoogtepunt van $ 6.178, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AVIAH hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AVIAH met -0.30% veranderd in het afgelopen uur, -1.91% in de afgelopen 24 uur en -1.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AVIAH Protocol (AVIAH) Marktinformatie

--
----

$ 63.84K
$ 63.84K$ 63.84K

$ 30.23B
$ 30.23B$ 30.23B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

De huidige marktkapitalisatie van AVIAH Protocol is --, met een handelsvolume van $ 63.84K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVIAH is --, met een totale voorraad van 5000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.23B.

AVIAH Protocol (AVIAH) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van AVIAH Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.11771-1.91%
30 dagen$ +0.28+4.85%
60 dagen$ +3.546+141.84%
90 dagen$ +3.546+141.84%
AVIAH Protocol prijswijziging vandaag

AVIAH registreerde vandaag een verandering van $ -0.11771 (-1.91%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

AVIAH Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.28 (+4.85%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

AVIAH Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AVIAH zien we een verandering van $ +3.546 (+141.84%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

AVIAH Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +3.546 (+141.84%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van AVIAH Protocol (AVIAH) bekijken?

Bekijk nu de AVIAH Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is AVIAH Protocol (AVIAH)?

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAVIAH Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AVIAH staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over AVIAH Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je AVIAH Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

AVIAH Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AVIAH Protocol (AVIAH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AVIAH Protocol (AVIAH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AVIAH Protocol te bekijken.

Bekijk nu de AVIAH Protocol prijsvoorspelling !

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AVIAH Protocol (AVIAH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AVIAH token !

Hoe koop je AVIAH Protocol (AVIAH)?

Op zoek naar Hoe koop je AVIAH Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt AVIAH Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AVIAH naar lokale valuta's

1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar VND
159,100.49
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar AUD
A$9.31084
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar GBP
4.59496
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar EUR
5.26002
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar USD
$6.046
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MYR
RM25.33274
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TRY
254.5366
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar JPY
¥925.038
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ARS
ARS$8,813.37512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar RUB
491.2375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar INR
535.85698
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar IDR
Rp100,766.62636
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar PHP
355.86756
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar EGP
￡E.286.5804
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BRL
R$32.6484
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar CAD
C$8.52486
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BDT
737.0074
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar NGN
8,724.378
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar COP
$23,343.606
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ZAR
R.105.68408
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar UAH
254.41568
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TZS
T.Sh.14,855.022
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar VES
Bs1,348.258
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar CLP
$5,719.516
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar PKR
Rs1,709.32512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar KZT
3,168.7086
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar THB
฿196.67638
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TWD
NT$186.88186
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar AED
د.إ22.18882
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar CHF
Fr4.89726
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar HKD
HK$46.97742
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar AMD
֏2,312.8973
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MAD
.د.م56.28826
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MXN
$112.87882
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SAR
ريال22.6725
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ETB
Br924.7357
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar KES
KSh781.08274
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar JOD
د.أ4.286614
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar PLN
22.3702
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar RON
лв26.72332
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SEK
kr57.92068
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BGN
лв10.2782
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar HUF
Ft2,040.46454
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar CZK
128.23566
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar KWD
د.ك1.856122
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ILS
19.77042
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BOB
Bs41.77786
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar AZN
10.2782
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TJS
SM55.74412
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar GEL
16.44512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar AOA
Kz5,516.3704
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BHD
.د.ب2.279342
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BMD
$6.046
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar DKK
kr39.299
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar HNL
L159.25164
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MUR
278.23692
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar NAD
$105.13994
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar NOK
kr61.79012
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar NZD
$10.70142
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar PAB
B/.6.046
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar PGK
K25.6955
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar QAR
ر.ق22.00744
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar RSD
дин.617.11522
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar UZS
soʻm71,976.17896
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ALL
L508.52906
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ANG
ƒ10.82234
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar AWG
ƒ10.82234
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BBD
$12.092
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BAM
KM10.2782
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BIF
Fr17,829.654
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BND
$7.8598
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BSD
$6.046
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar JMD
$970.56438
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar KHR
24,281.09876
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar KMF
Fr2,575.596
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar LAK
131,434.77998
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar LKR
රු1,842.69988
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MDL
L103.56798
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MGA
Ar27,234.207
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MOP
P48.368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MVR
93.1084
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MWK
MK10,496.52106
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar MZN
MT386.6417
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar NPR
रु857.68556
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar PYG
42,878.232
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar RWF
Fr8,772.746
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SBD
$49.75858
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SCR
81.3187
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SRD
$232.771
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SVC
$52.9025
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar SZL
L105.2004
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TMT
m21.22146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TND
د.ت17.763148
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar TTD
$40.99188
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar UGX
Sh21,064.264
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar XAF
Fr3,452.266
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar XCD
$16.3242
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar XOF
Fr3,452.266
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar XPF
Fr622.738
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BWP
P81.621
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar BZD
$12.15246
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar CVE
$581.20198
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar DJF
Fr1,070.142
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar DOP
$388.51596
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar DZD
د.ج791.1191
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar FJD
$13.78488
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar GNF
Fr52,569.97
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar GTQ
Q46.31236
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar GYD
$1,264.8232
1 AVIAH Protocol(AVIAH) naar ISK
kr767.842

AVIAH Protocol bron

Voor een beter begrip van AVIAH Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van AVIAH Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over AVIAH Protocol

Hoeveel is AVIAH Protocol (AVIAH) vandaag waard?
De live AVIAH prijs in USD is 6.046 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AVIAH naar USD prijs?
De huidige prijs van AVIAH naar USD is $ 6.046. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AVIAH Protocol?
De marktkapitalisatie van AVIAH is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AVIAH?
De circulerende voorraad van AVIAH is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AVIAH?
AVIAH bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AVIAH?
AVIAH zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van AVIAH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AVIAH is $ 63.84K USD.
Zal AVIAH dit jaar hoger gaan?
AVIAH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AVIAH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:07:06 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

AVIAH-naar-USD calculator

Bedrag

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.046 USD

Handel in AVIAH

AVIAH/USDT
$6.045
$6.045$6.045
-1.89%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

