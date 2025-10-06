BeursDEX+
De live Broadcom prijs vandaag is 351.42 USD. Volg realtime AVGOON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AVGOON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 AVGOON naar USD live prijs:

$351.42
$351.42$351.42
-3.52%1D
USD
Broadcom (AVGOON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:39:20 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 343.86
$ 343.86$ 343.86
24u laag
$ 369.16
$ 369.16$ 369.16
24u hoog

$ 343.86
$ 343.86$ 343.86

$ 369.16
$ 369.16$ 369.16

$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

-0.19%

-3.52%

-5.48%

-5.48%

Broadcom (AVGOON) real-time prijs is $ 351.42. De afgelopen 24 uur werd er AVGOON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 343.86 en een hoogtepunt van $ 369.16, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AVGOON hoogste prijs aller tijden is $ 390.63879187276996, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 297.29808264469034 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AVGOON met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, -3.52% in de afgelopen 24 uur en -5.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Broadcom (AVGOON) Marktinformatie

No.2045

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 59.47K
$ 59.47K$ 59.47K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

3.22K
3.22K 3.22K

3,224.29916493
3,224.29916493 3,224.29916493

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Broadcom is $ 1.13M, met een handelsvolume van $ 59.47K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVGOON is 3.22K, met een totale voorraad van 3224.29916493. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.13M.

Broadcom (AVGOON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Broadcom prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -12.8213-3.52%
30 dagen$ +17.73+5.31%
60 dagen$ +71.42+25.50%
90 dagen$ +71.42+25.50%
Broadcom prijswijziging vandaag

AVGOON registreerde vandaag een verandering van $ -12.8213 (-3.52%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Broadcom 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +17.73 (+5.31%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Broadcom 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AVGOON zien we een verandering van $ +71.42 (+25.50%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Broadcom 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +71.42 (+25.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Broadcom (AVGOON) bekijken?

Bekijk nu de Broadcomprijsgeschiedenispagina.

Wat is Broadcom (AVGOON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBroadcom investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AVGOON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Broadcom lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Broadcom aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Broadcom Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Broadcom (AVGOON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Broadcom (AVGOON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Broadcom te bekijken.

Bekijk nu de Broadcom prijsvoorspelling !

Broadcom (AVGOON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Broadcom (AVGOON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AVGOON token !

Hoe koop je Broadcom (AVGOON)?

Op zoek naar Hoe koop je Broadcom? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Broadcom gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AVGOON naar lokale valuta's

Broadcom bron

Voor een beter begrip van Broadcom kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Broadcom
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Broadcom

Hoeveel is Broadcom (AVGOON) vandaag waard?
De live AVGOON prijs in USD is 351.42 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AVGOON naar USD prijs?
De huidige prijs van AVGOON naar USD is $ 351.42. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Broadcom?
De marktkapitalisatie van AVGOON is $ 1.13M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AVGOON?
De circulerende voorraad van AVGOON is 3.22K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AVGOON?
AVGOON bereikte een ATH-prijs van 390.63879187276996 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AVGOON?
AVGOON zag een ATL-prijs van 297.29808264469034 USD.
Wat is het handelsvolume van AVGOON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AVGOON is $ 59.47K USD.
Zal AVGOON dit jaar hoger gaan?
AVGOON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AVGOON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Broadcom (AVGOON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

