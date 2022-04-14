Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aventis AI (AVENTISAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aventis AI (AVENTISAI) Informatie Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Officiële website: https://www.aventisai.io/ Whitepaper: https://aventis.gitbook.io/wp Block explorer: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Koop nu AVENTISAI!

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aventis AI (AVENTISAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.00K $ 60.00K $ 60.00K Hoogste ooit: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Laagste ooit: $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 Huidige prijs: $ 0.00006 $ 0.00006 $ 0.00006 Meer informatie over Aventis AI (AVENTISAI) prijs

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aventis AI (AVENTISAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVENTISAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVENTISAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVENTISAI begrijpt, kun je de live prijs van AVENTISAI token verkennen!

