De live AVB prijs vandaag is 0.002016 USD.AVB marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime AVB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!

AVB koers(AVB)

1 AVB naar USD live prijs:

$0.002016
-9.67%1D
AVB (AVB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-12-05 14:12:55 (UTC+8)

AVB prijs vandaag

De live AVB (AVB) koers van vandaag is $ 0.002016, met een 9.67% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige AVB naar USD omrekenkoers is $ 0.002016 per AVB.

AVB staat momenteel op #3812 op basis van marktkapitalisatie op $ 0.00, met een circulerend aanbod van 0.00 AVB. De afgelopen 24 uur handelde AVB tussen $ 0.002012 (laag) en $ 0.002283 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.07838687215106645, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.00012291405298022 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog AVB in het laatste uur -0.20% en +9.14% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 56.07K.

AVB (AVB) Marktinformatie

No.3812

$ 0.00
$ 56.07K
$ 2.02M
0.00
1,000,000,000
SOL

De huidige marktkapitalisatie van AVB is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 56.07K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVB is 0.00, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.02M.

AVB Prijsgeschiedenis USD

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.002012
24u laag
$ 0.002283
24u hoog

$ 0.002012
$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
-0.20%

-9.67%

+9.14%

+9.14%

AVB (AVB) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van AVB prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00021582-9.67%
30 dagen$ +0.000015+0.74%
60 dagen$ -0.002984-59.68%
90 dagen$ -0.002984-59.68%
AVB prijswijziging vandaag

AVB registreerde vandaag een verandering van $ -0.00021582 (-9.67%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

AVB 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.000015 (+0.74%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

AVB 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AVB zien we een verandering van $ -0.002984 (-59.68%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

AVB 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.002984 (-59.68%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van AVB (AVB) bekijken?

Bekijk nu de AVBprijsgeschiedenispagina.

AI-analyse voor AVB

Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste AVB prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Welke factoren beïnvloeden AVB prijzen?

De prijzen van AVB-cryptocurrencies worden beïnvloed door verschillende belangrijke factoren:

1. Marktgevoel en vertrouwen van beleggers
2. Handelsvolume en liquiditeit op beurzen
3. Algemene trends in de cryptomarkt (correlatie met Bitcoin)
4. Technologische ontwikkelingen en platformupdates
5. Regulatoire nieuwsberichten en wijzigingen in compliance
6. Aankondigingen van partnerschappen en adoptiepercentages
7. Dynamiek van vraag en aanbod
8. Concurrentie van vergelijkbare blockchain-projecten
9. Economische omstandigheden en institutionele investeringen
10. Gemeenschapsbetrokkenheid en buzz op sociale media

Deze factoren werken samen om prijsvolatiliteit te creëren die typisch is voor digitale activa.

Prijsvoorspelling voor AVB

AVB (AVB) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AVB in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
AVB (AVB) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van AVB potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.

MEXC Tools
Voor realtime scenarioprojecties en meer gepersonaliseerde analyses kunnen gebruikers gebruikmaken van de Prijsvoorspellingstool en AI Marktinzichten van MEXC.
Disclaimer: Deze scenario's zijn illustratief en leerzaam; cryptocurrencies zijn volatiel. Voer je eigen onderzoek uit (DYOR) voordat je beslissingen neemt.
Wil je weten wat de AVB prijs zal bereiken in 2025-2026? Bezoek onze AVB prijsvoorspellingspagina voor prijsvoorspellingen voor de jaren 2025-2026 door te klikken op AVB prijsvoorspelling.

AVB kopen en investeren

Klaar om aan de slag te gaan met AVB? AVB kopen is snel en beginnersvriendelijk op MEXC. Je kunt direct beginnen met handelen nadat je je eerste aankoop hebt gedaan. Lees voor meer informatie onze volledige gids over AVB kopen. Hieronder vind je een kort overzicht in 5 stappen om je te helpen bij AVB (AVB) kopen.

Stap 1

Meld je aan voor een account en voltooi KYC

Meld je eerst aan voor een account en voltooi KYC op MEXC. Je kunt dit doen op de officiële website van MEXC of de MEXC App met je telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 2

Voeg USDT, USDC of USDE toe aan je portfolio

USDT, USDC en USDE maken handel op MEXC mogelijk. Je kunt USDT, USDC en USDE kopen via bankoverschrijving, OTC of P2P-handel.
Stap 3

Ga naar de Spothandelspagina

Klik op de MEXC-website op Spot in de bovenste balk en zoek naar de tokens van je voorkeur.
Stap 4

Kies je tokens

Met meer dan 0.00 tokens beschikbaar, kun je gemakkelijk Bitcoin, Ethereum en andere trending tokens kopen.
Stap 5

Voltooi je aankoop

Voer het aantal tokens of de tegenwaarde in je lokale valuta in. Klik op Kopen en het AVB wordt direct bijgeschreven in je wallet.
Gids om AVB (AVB) te kopen

Wat kun je doen met AVB

Als je AVB bezit, kun je meer deuren openen dan wanneer je alleen maar koopt en vasthoud. Je kunt BTC verhandelen op honderden markten, passieve beloningen verdienen via flexibele staking- en spaarproducten of professionele handelstools gebruiken om je vermogen te laten groeien. Of je nu een beginnende of ervaren investeerder bent: met MEXC kun je eenvoudig je cryptopotentieel maximaliseren. Hieronder staan ​​de vier beste manieren waarop je het maximale uit je Bitcoin tokens kunt halen

Wat is AVB (AVB)?

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

AVB bron

Voor een beter begrip van AVB kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over AVB

Hoeveel zal 1 AVB waard zijn in 2030?
Bij een jaarlijkse groei van 5% zou de geschatte waarde van AVB in 2026 ongeveer $-- kunnen bedragen, in 2030 $--, in 2035 $-- en in 2040 $--. Deze cijfers illustreren een scenario van gestage samengestelde groei, hoewel de werkelijke toekomstige prijs afhankelijk zal zijn van de acceptatie door de markt, ontwikkelingen in de regelgeving en macro-economische omstandigheden. Bekijk hieronder de volledige prognosetabel voor een gedetailleerd jaarlijks overzicht van potentiële AVB prijzen en verwachte ROI.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-12-05 14:12:55 (UTC+8)

AVB (AVB) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
12-04 09:24:58Industrie-updates
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valutabeleid
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Industrie-updates
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Industrie-updates
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Industrie-updates
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Industrie-updates
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Trending nieuws

Getokeniseerd goud: nieuwe standaard voor stabiele digitale waarde

December 2, 2025

Bitcoin-cyclus in verandering: wat betekent dit voor 2025?

December 2, 2025

Vanguard opent deuren voor gereguleerde crypto-producten

December 2, 2025
Ontdek meer over AVB

AVB USDT (Futures Trading)

Ga long of short op AVB met hefboomwerking. Ontdek AVB USDT Futures-handel op MEXC en profiteer van marktschommelingen.

Handel in AVB (AVB) markten op MEXC

Verken spot- en futuresmarkten, bekijk live AVB prijs en volume en handel direct.

Paren
Prijs
24u wijziging
24u volume
AVB/USDT
$0.002016
$0.002016$0.002016
-9.87%
0.00% (USDT)

