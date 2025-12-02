AVB prijs vandaag

De live AVB (AVB) koers van vandaag is $ 0.002016, met een 9.67% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige AVB naar USD omrekenkoers is $ 0.002016 per AVB.

AVB staat momenteel op #3812 op basis van marktkapitalisatie op $ 0.00, met een circulerend aanbod van 0.00 AVB. De afgelopen 24 uur handelde AVB tussen $ 0.002012 (laag) en $ 0.002283 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.07838687215106645, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.00012291405298022 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog AVB in het laatste uur -0.20% en +9.14% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 56.07K.

AVB (AVB) Marktinformatie

Positie No.3812 Marktkapitalisatie $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24u) $ 56.07K$ 56.07K $ 56.07K Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Circulerende voorraad 0.00 0.00 0.00 Totale voorraad 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Publieke blockchain SOL

De huidige marktkapitalisatie van AVB is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 56.07K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVB is 0.00, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.02M.