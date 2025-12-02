De live AVB prijs vandaag is 0.002016 USD.AVB marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime AVB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!De live AVB prijs vandaag is 0.002016 USD.AVB marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime AVB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!
De live AVB (AVB) koers van vandaag is $ 0.002016, met een 9.67% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige AVB naar USD omrekenkoers is $ 0.002016 per AVB.
AVB staat momenteel op #3812 op basis van marktkapitalisatie op $ 0.00, met een circulerend aanbod van 0.00 AVB. De afgelopen 24 uur handelde AVB tussen $ 0.002012 (laag) en $ 0.002283 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.07838687215106645, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.00012291405298022 staat.
In prestaties op de korte termijn, bewoog AVB in het laatste uur -0.20% en +9.14% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 56.07K.
AVB (AVB) Marktinformatie
De huidige marktkapitalisatie van AVB is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 56.07K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVB is 0.00, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.02M.
AVB Prijsgeschiedenis USD
AVB (AVB) Prijsgeschiedenis USD
Blijf op de hoogte van AVB prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
Periode
Wijzigen (USD)
Wijzigen (%)
Vandaag
$ -0.00021582
-9.67%
30 dagen
$ +0.000015
+0.74%
60 dagen
$ -0.002984
-59.68%
90 dagen
$ -0.002984
-59.68%
AVB prijswijziging vandaag
AVB registreerde vandaag een verandering van $ -0.00021582 (-9.67%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
AVB 30-daags prijswijziging
De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.000015 (+0.74%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
AVB 60-daags prijswijziging
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AVB zien we een verandering van $ -0.002984 (-59.68%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
AVB 90-daags prijswijziging
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.002984 (-59.68%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van AVB (AVB) bekijken?
Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste AVB prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.
Welke factoren beïnvloeden AVB prijzen?
De prijzen van AVB-cryptocurrencies worden beïnvloed door verschillende belangrijke factoren:
1. Marktgevoel en vertrouwen van beleggers 2. Handelsvolume en liquiditeit op beurzen 3. Algemene trends in de cryptomarkt (correlatie met Bitcoin) 4. Technologische ontwikkelingen en platformupdates 5. Regulatoire nieuwsberichten en wijzigingen in compliance 6. Aankondigingen van partnerschappen en adoptiepercentages 7. Dynamiek van vraag en aanbod 8. Concurrentie van vergelijkbare blockchain-projecten 9. Economische omstandigheden en institutionele investeringen 10. Gemeenschapsbetrokkenheid en buzz op sociale media
Deze factoren werken samen om prijsvolatiliteit te creëren die typisch is voor digitale activa.
Prijsvoorspelling voor AVB
AVB (AVB) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AVB in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
AVB (AVB) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)
In 2040 zou de prijs van AVB potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.
MEXC Tools Voor realtime scenarioprojecties en meer gepersonaliseerde analyses kunnen gebruikers gebruikmaken van de Prijsvoorspellingstool en AI Marktinzichten van MEXC.
Disclaimer: Deze scenario's zijn illustratief en leerzaam; cryptocurrencies zijn volatiel. Voer je eigen onderzoek uit (DYOR) voordat je beslissingen neemt. Wil je weten wat de AVB prijs zal bereiken in 2025-2026? Bezoek onze AVB prijsvoorspellingspagina voor prijsvoorspellingen voor de jaren 2025-2026 door te klikken op AVB prijsvoorspelling.
AVB kopen en investeren
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
AVB bron
Voor een beter begrip van AVB kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.
Bij een jaarlijkse groei van 5% zou de geschatte waarde van AVB in 2026 ongeveer $-- kunnen bedragen, in 2030 $--, in 2035 $-- en in 2040 $--. Deze cijfers illustreren een scenario van gestage samengestelde groei, hoewel de werkelijke toekomstige prijs afhankelijk zal zijn van de acceptatie door de markt, ontwikkelingen in de regelgeving en macro-economische omstandigheden. Bekijk hieronder de volledige prognosetabel voor een gedetailleerd jaarlijks overzicht van potentiële AVB prijzen en verwachte ROI.
Hoeveel is AVB vandaag?
De AVB prijs vandaag is $ 0.002016. Bekijk onze Prijsgeschiedenis om de prijsgeschiedenis van vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen te bekijken.
Is AVB nog steeds een goede investering?
AVB blijft een actief verhandelde cryptocurrency met voortdurende marktdeelname en ecosysteemontwikkeling. Investeringen in AVB crypto zijn echter inherent volatiel en moeten aansluiten bij je persoonlijke risicobereidheid. Voer altijd onafhankelijk onderzoek uit (DYOR) en houd rekening met de marktomstandigheden voordat je financiële beslissingen neemt en investeert.
Wat is het dagelijkse handelsvolume van AVB?
AVB met een waarde van $ 56.07K werd verhandeld op MEXC in de afgelopen 24 uur.
Wat is de huidige prijs van AVB?
De actuele AVB prijs wordt in realtime bijgewerkt op basis van de wereldwijde handelsactiviteit op belangrijke beurzen, waaronder MEXC. Marktprijzen fluctueren voortdurend als gevolg van veranderingen in liquiditeit, handelsvolume en algemeen sentiment. Om de meest recente AVB prijs in je voorkeursvaluta te bekijken, ga je naar AVB Prijs voor meer informatie.
Wat beïnvloedt de AVB prijs?
De AVB prijs wordt beïnvloed door verschillende belangrijke factoren, waaronder het algemene marktsentiment, het handelsvolume, technologische ontwikkelingen en trends in de acceptatie door gebruikers. Bredere macro-economische omstandigheden, zoals veranderingen in de rente, liquiditeitscycli en regelgevingssignalen, spelen ook een belangrijke rol bij de prijsbeweging.
Wil je op de hoogte blijven van actuele marktveranderingen en projectupdates? Ga dan naar MEXC News voor de nieuwste analyses en crypto-inzichten.
Welk token heeft het hoogste handelsvolume op MEXC?
Zal de AVB prijs dit jaar stijgen?
De AVB prijs kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en de ontwikkelingen in de projecten. Bekijk AVB (AVB) prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-12-05 14:12:55 (UTC+8)
AVB (AVB) Belangrijke updates uit de sector
Tijd (UTC+8)
Type
Informatie
12-04 09:24:58
Industrie-updates
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22
Valutabeleid
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55
Industrie-updates
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37
Industrie-updates
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54
Industrie-updates
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38
Industrie-updates
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
