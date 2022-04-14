Ava AI (AVAAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ava AI (AVAAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ava AI (AVAAI) Informatie AVAAI is a meme coin. AVAAI is a meme coin. Officiële website: https://holoworld.com Block explorer: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump Koop nu AVAAI!

Ava AI (AVAAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ava AI (AVAAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Hoogste ooit: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 Laagste ooit: $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 Huidige prijs: $ 0.01918 $ 0.01918 $ 0.01918 Meer informatie over Ava AI (AVAAI) prijs

Ava AI (AVAAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ava AI (AVAAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVAAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVAAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVAAI begrijpt, kun je de live prijs van AVAAI token verkennen!

Hoe koop je AVAAI? Wil je Ava AI (AVAAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AVAAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AVAAI koopt op MEXC!

Ava AI (AVAAI) Prijsgeschiedenis Door de AVAAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AVAAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AVAAI Wil je weten waar je AVAAI naartoe gaat? Onze AVAAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVAAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!