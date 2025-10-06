Wat is Autonomi (AUTONOMI)?

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAutonomi investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van AUTONOMI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over Autonomi lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Autonomi aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Autonomi (AUTONOMI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AUTONOMI token !

AUTONOMI naar lokale valuta's

Probeer Converter

Autonomi bron

Voor een beter begrip van Autonomi kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Autonomi Hoeveel is Autonomi (AUTONOMI) vandaag waard? De live AUTONOMI prijs in USD is 0.0301 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige AUTONOMI naar USD prijs? $ 0.0301 . Bekijk De huidige prijs van AUTONOMI naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Autonomi? De marktkapitalisatie van AUTONOMI is $ 4.11M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van AUTONOMI? De circulerende voorraad van AUTONOMI is 136.64M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van AUTONOMI? AUTONOMI bereikte een ATH-prijs van 0.35756319057761676 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AUTONOMI? AUTONOMI zag een ATL-prijs van 0.029929733675300475 USD . Wat is het handelsvolume van AUTONOMI? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AUTONOMI is $ 85.57K USD . Zal AUTONOMI dit jaar hoger gaan? AUTONOMI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AUTONOMI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

