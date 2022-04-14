Aura Network (AURA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aura Network (AURA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aura Network (AURA) Informatie Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Officiële website: https://aura.network/ Whitepaper: https://docs.aura.network/ Block explorer: https://aurascan.io/

Aura Network (AURA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aura Network (AURA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 515.94M $ 515.94M $ 515.94M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Hoogste ooit: $ 0.1999 $ 0.1999 $ 0.1999 Laagste ooit: $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 Huidige prijs: $ 0.004867 $ 0.004867 $ 0.004867 Meer informatie over Aura Network (AURA) prijs

Aura Network (AURA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aura Network (AURA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AURA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AURA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AURA begrijpt, kun je de live prijs van AURA token verkennen!

Aura Network (AURA) Prijsgeschiedenis Door de AURA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AURA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AURA Wil je weten waar je AURA naartoe gaat? Onze AURA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AURA token!

