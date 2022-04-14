Aurix (AUR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aurix (AUR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aurix (AUR) Informatie AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX's mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Officiële website: https://www.aurix.exchange Whitepaper: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790

Aurix (AUR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aurix (AUR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Hoogste ooit: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Laagste ooit: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Huidige prijs: $ 0.44 $ 0.44 $ 0.44 Meer informatie over Aurix (AUR) prijs

Aurix (AUR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aurix (AUR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUR begrijpt, kun je de live prijs van AUR token verkennen!

