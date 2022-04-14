Advanced (AUC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Advanced (AUC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Advanced (AUC) Informatie Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Officiële website: https://aucunited.com/ Whitepaper: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4

Advanced (AUC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Advanced (AUC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 995.40K $ 995.40K $ 995.40K Hoogste ooit: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Laagste ooit: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Huidige prijs: $ 0.0001659 $ 0.0001659 $ 0.0001659 Meer informatie over Advanced (AUC) prijs

Advanced (AUC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Advanced (AUC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUC begrijpt, kun je de live prijs van AUC token verkennen!

Advanced (AUC) Prijsgeschiedenis Door de AUC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AUC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AUC Wil je weten waar je AUC naartoe gaat? Onze AUC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AUC token!

