Athene Network (ATN) Informatie Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Officiële website: https://athene.network/ Whitepaper: https://athene.network/pitch-deck Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa

Athene Network (ATN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Athene Network (ATN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.75K $ 36.75K $ 36.75K Hoogste ooit: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Laagste ooit: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Huidige prijs: $ 0.0000147 $ 0.0000147 $ 0.0000147 Meer informatie over Athene Network (ATN) prijs

Athene Network (ATN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Athene Network (ATN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATN begrijpt, kun je de live prijs van ATN token verkennen!

Athene Network (ATN) Prijsgeschiedenis Door de ATN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ATN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ATN Wil je weten waar je ATN naartoe gaat? Onze ATN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATN token!

