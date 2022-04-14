Aethir (ATH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aethir (ATH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aethir (ATH) Informatie Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Officiële website: https://www.aethir.com/ Whitepaper: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Block explorer: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Koop nu ATH!

Aethir (ATH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aethir (ATH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 739.57M $ 739.57M $ 739.57M Totale voorraad: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Circulerende voorraad: $ 12.21B $ 12.21B $ 12.21B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 Huidige prijs: $ 0.06057 $ 0.06057 $ 0.06057 Meer informatie over Aethir (ATH) prijs

Aethir (ATH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aethir (ATH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATH begrijpt, kun je de live prijs van ATH token verkennen!

Hoe koop je ATH? Wil je Aethir (ATH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ATH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ATH koopt op MEXC!

Aethir (ATH) Prijsgeschiedenis Door de ATH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ATH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ATH Wil je weten waar je ATH naartoe gaat? Onze ATH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!