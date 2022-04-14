AstraAI (ASTRAAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AstraAI (ASTRAAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AstraAI (ASTRAAI) Informatie AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Officiële website: https://chatastra.ai Whitepaper: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Koop nu ASTRAAI!

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AstraAI (ASTRAAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.86M $ 11.86M $ 11.86M Hoogste ooit: $ 4 $ 4 $ 4 Laagste ooit: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Huidige prijs: $ 1.186 $ 1.186 $ 1.186 Meer informatie over AstraAI (ASTRAAI) prijs

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AstraAI (ASTRAAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASTRAAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASTRAAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASTRAAI begrijpt, kun je de live prijs van ASTRAAI token verkennen!

AstraAI (ASTRAAI) Prijsgeschiedenis Door de ASTRAAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ASTRAAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ASTRAAI Wil je weten waar je ASTRAAI naartoe gaat? Onze ASTRAAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ASTRAAI token!

