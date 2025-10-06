BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Aster Inu prijs vandaag is 0.000228 USD. Volg realtime ASTERINU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASTERINU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Aster Inu prijs vandaag is 0.000228 USD. Volg realtime ASTERINU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASTERINU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ASTERINU

ASTERINU Prijsinformatie

Wat is ASTERINU

ASTERINU officiële website

ASTERINU tokenomie

ASTERINU Prijsvoorspelling

ASTERINU Geschiedenis

ASTERINU koopgids

ASTERINU-naar-Fiat valutaconversie

ASTERINU spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Aster Inu logo

Aster Inu koers(ASTERINU)

1 ASTERINU naar USD live prijs:

$0.000226
$0.000226$0.000226
-8.87%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:06:38 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000193
$ 0.000193$ 0.000193
24u laag
$ 0.000254
$ 0.000254$ 0.000254
24u hoog

$ 0.000193
$ 0.000193$ 0.000193

$ 0.000254
$ 0.000254$ 0.000254

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000198485604699209
$ 0.000198485604699209$ 0.000198485604699209

-1.73%

-8.87%

-13.31%

-13.31%

Aster Inu (ASTERINU) real-time prijs is $ 0.000228. De afgelopen 24 uur werd er ASTERINU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000193 en een hoogtepunt van $ 0.000254, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASTERINU hoogste prijs aller tijden is $ 0.008002267526781424, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000198485604699209 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASTERINU met -1.73% veranderd in het afgelopen uur, -8.87% in de afgelopen 24 uur en -13.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aster Inu (ASTERINU) Marktinformatie

No.2837

$ 225.72K
$ 225.72K$ 225.72K

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

$ 228.00K
$ 228.00K$ 228.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Aster Inu is $ 225.72K, met een handelsvolume van $ 9.67K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASTERINU is 990.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 228.00K.

Aster Inu (ASTERINU) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Aster Inu prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000022-8.87%
30 dagen$ -0.000791-77.63%
60 dagen$ -0.001272-84.80%
90 dagen$ -0.001272-84.80%
Aster Inu prijswijziging vandaag

ASTERINU registreerde vandaag een verandering van $ -0.000022 (-8.87%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Aster Inu 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000791 (-77.63%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Aster Inu 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ASTERINU zien we een verandering van $ -0.001272 (-84.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Aster Inu 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.001272 (-84.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Aster Inu (ASTERINU) bekijken?

Bekijk nu de Aster Inuprijsgeschiedenispagina.

Wat is Aster Inu (ASTERINU)?

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAster Inu investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ASTERINU staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Aster Inu lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Aster Inu aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Aster Inu Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Aster Inu (ASTERINU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Aster Inu (ASTERINU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Aster Inu te bekijken.

Bekijk nu de Aster Inu prijsvoorspelling !

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Aster Inu (ASTERINU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ASTERINU token !

Hoe koop je Aster Inu (ASTERINU)?

Op zoek naar Hoe koop je Aster Inu? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Aster Inu gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ASTERINU naar lokale valuta's

1 Aster Inu(ASTERINU) naar VND
5.99982
1 Aster Inu(ASTERINU) naar AUD
A$0.00035112
1 Aster Inu(ASTERINU) naar GBP
0.00017328
1 Aster Inu(ASTERINU) naar EUR
0.00019836
1 Aster Inu(ASTERINU) naar USD
$0.000228
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MYR
RM0.00095532
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TRY
0.0095988
1 Aster Inu(ASTERINU) naar JPY
¥0.034884
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ARS
ARS$0.33236016
1 Aster Inu(ASTERINU) naar RUB
0.018525
1 Aster Inu(ASTERINU) naar INR
0.02020764
1 Aster Inu(ASTERINU) naar IDR
Rp3.79999848
1 Aster Inu(ASTERINU) naar PHP
0.01342008
1 Aster Inu(ASTERINU) naar EGP
￡E.0.0108072
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BRL
R$0.0012312
1 Aster Inu(ASTERINU) naar CAD
C$0.00032148
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BDT
0.0277932
1 Aster Inu(ASTERINU) naar NGN
0.329004
1 Aster Inu(ASTERINU) naar COP
$0.880308
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ZAR
R.0.00398544
1 Aster Inu(ASTERINU) naar UAH
0.00959424
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TZS
T.Sh.0.560196
1 Aster Inu(ASTERINU) naar VES
Bs0.050844
1 Aster Inu(ASTERINU) naar CLP
$0.215688
1 Aster Inu(ASTERINU) naar PKR
Rs0.06446016
1 Aster Inu(ASTERINU) naar KZT
0.1194948
1 Aster Inu(ASTERINU) naar THB
฿0.00741684
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TWD
NT$0.00704748
1 Aster Inu(ASTERINU) naar AED
د.إ0.00083676
1 Aster Inu(ASTERINU) naar CHF
Fr0.00018468
1 Aster Inu(ASTERINU) naar HKD
HK$0.00177156
1 Aster Inu(ASTERINU) naar AMD
֏0.0872214
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MAD
.د.م0.00212268
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MXN
$0.00425676
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SAR
ريال0.000855
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ETB
Br0.0348726
1 Aster Inu(ASTERINU) naar KES
KSh0.02945532
1 Aster Inu(ASTERINU) naar JOD
د.أ0.000161652
1 Aster Inu(ASTERINU) naar PLN
0.0008436
1 Aster Inu(ASTERINU) naar RON
лв0.00100776
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SEK
kr0.00218424
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BGN
лв0.0003876
1 Aster Inu(ASTERINU) naar HUF
Ft0.07694772
1 Aster Inu(ASTERINU) naar CZK
0.0048336
1 Aster Inu(ASTERINU) naar KWD
د.ك0.000069996
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ILS
0.00074556
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BOB
Bs0.00157548
1 Aster Inu(ASTERINU) naar AZN
0.0003876
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TJS
SM0.00210216
1 Aster Inu(ASTERINU) naar GEL
0.00062016
1 Aster Inu(ASTERINU) naar AOA
Kz0.2080272
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BHD
.د.ب0.000085728
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BMD
$0.000228
1 Aster Inu(ASTERINU) naar DKK
kr0.001482
1 Aster Inu(ASTERINU) naar HNL
L0.00600552
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MUR
0.01049256
1 Aster Inu(ASTERINU) naar NAD
$0.00396492
1 Aster Inu(ASTERINU) naar NOK
kr0.00232788
1 Aster Inu(ASTERINU) naar NZD
$0.00040356
1 Aster Inu(ASTERINU) naar PAB
B/.0.000228
1 Aster Inu(ASTERINU) naar PGK
K0.000969
1 Aster Inu(ASTERINU) naar QAR
ر.ق0.00082992
1 Aster Inu(ASTERINU) naar RSD
дин.0.02327196
1 Aster Inu(ASTERINU) naar UZS
soʻm2.71428528
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ALL
L0.01917708
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ANG
ƒ0.00040812
1 Aster Inu(ASTERINU) naar AWG
ƒ0.00040812
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BBD
$0.000456
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BAM
KM0.0003876
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BIF
Fr0.672372
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BND
$0.0002964
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BSD
$0.000228
1 Aster Inu(ASTERINU) naar JMD
$0.03660084
1 Aster Inu(ASTERINU) naar KHR
0.91566168
1 Aster Inu(ASTERINU) naar KMF
Fr0.097128
1 Aster Inu(ASTERINU) naar LAK
4.95652164
1 Aster Inu(ASTERINU) naar LKR
රු0.06948984
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MDL
L0.00390564
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MGA
Ar1.027026
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MOP
P0.001824
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MVR
0.0035112
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MWK
MK0.39583308
1 Aster Inu(ASTERINU) naar MZN
MT0.0145806
1 Aster Inu(ASTERINU) naar NPR
रु0.03234408
1 Aster Inu(ASTERINU) naar PYG
1.616976
1 Aster Inu(ASTERINU) naar RWF
Fr0.330828
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SBD
$0.00187644
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SCR
0.0030666
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SRD
$0.008778
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SVC
$0.001995
1 Aster Inu(ASTERINU) naar SZL
L0.0039672
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TMT
m0.00080028
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TND
د.ت0.000669864
1 Aster Inu(ASTERINU) naar TTD
$0.00154584
1 Aster Inu(ASTERINU) naar UGX
Sh0.794352
1 Aster Inu(ASTERINU) naar XAF
Fr0.130188
1 Aster Inu(ASTERINU) naar XCD
$0.0006156
1 Aster Inu(ASTERINU) naar XOF
Fr0.130188
1 Aster Inu(ASTERINU) naar XPF
Fr0.023484
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BWP
P0.003078
1 Aster Inu(ASTERINU) naar BZD
$0.00045828
1 Aster Inu(ASTERINU) naar CVE
$0.02191764
1 Aster Inu(ASTERINU) naar DJF
Fr0.040356
1 Aster Inu(ASTERINU) naar DOP
$0.01465128
1 Aster Inu(ASTERINU) naar DZD
د.ج0.0298338
1 Aster Inu(ASTERINU) naar FJD
$0.00051984
1 Aster Inu(ASTERINU) naar GNF
Fr1.98246
1 Aster Inu(ASTERINU) naar GTQ
Q0.00174648
1 Aster Inu(ASTERINU) naar GYD
$0.0476976
1 Aster Inu(ASTERINU) naar ISK
kr0.028956

Aster Inu bron

Voor een beter begrip van Aster Inu kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Aster Inu
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Aster Inu

Hoeveel is Aster Inu (ASTERINU) vandaag waard?
De live ASTERINU prijs in USD is 0.000228 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ASTERINU naar USD prijs?
De huidige prijs van ASTERINU naar USD is $ 0.000228. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Aster Inu?
De marktkapitalisatie van ASTERINU is $ 225.72K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ASTERINU?
De circulerende voorraad van ASTERINU is 990.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ASTERINU?
ASTERINU bereikte een ATH-prijs van 0.008002267526781424 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ASTERINU?
ASTERINU zag een ATL-prijs van 0.000198485604699209 USD.
Wat is het handelsvolume van ASTERINU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ASTERINU is $ 9.67K USD.
Zal ASTERINU dit jaar hoger gaan?
ASTERINU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ASTERINU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:06:38 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ASTERINU-naar-USD calculator

Bedrag

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000228 USD

Handel in ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0.000226
$0.000226$0.000226
-8.87%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,635.79
$101,635.79$101,635.79

-1.49%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,288.78
$3,288.78$3,288.78

-6.22%

Solana logo

Solana

SOL

$155.75
$155.75$155.75

-3.54%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2064
$1.2064$1.2064

+704.26%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,635.79
$101,635.79$101,635.79

-1.49%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,288.78
$3,288.78$3,288.78

-6.22%

Solana logo

Solana

SOL

$155.75
$155.75$155.75

-3.54%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2250
$2.2250$2.2250

-2.50%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16244
$0.16244$0.16244

-0.90%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4703
$0.4703$0.4703

+840.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000850
$0.000000000850$0.000000000850

+888.37%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4703
$0.4703$0.4703

+840.60%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2064
$1.2064$1.2064

+704.26%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12300
$0.12300$0.12300

+701.82%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2220
$0.2220$0.2220

+238.93%