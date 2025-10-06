Wat is Arowana (ARW)?

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Arowana (ARW) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Arowana (ARW) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Arowana te bekijken.

Bekijk nu de Arowana prijsvoorspelling !

Arowana (ARW) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Arowana (ARW) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ARW token !

Arowana bron

Voor een beter begrip van Arowana kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Wat is de marktkapitalisatie van Arowana? De marktkapitalisatie van ARW is $ 0.00 USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van ARW? De circulerende voorraad van ARW is 0.00 USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van ARW? ARW bereikte een ATH-prijs van 10.64117077383144 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ARW? ARW zag een ATL-prijs van 0.000425025916068227 USD .

Arowana (ARW) Belangrijke updates uit de sector

