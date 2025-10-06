BeursDEX+
De live Arowana prijs vandaag is 0.04158 USD. Volg realtime ARW naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ARW prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ARW

ARW Prijsinformatie

Wat is ARW

ARW whitepaper

ARW officiële website

ARW tokenomie

ARW Prijsvoorspelling

ARW Geschiedenis

ARW koopgids

ARW-naar-Fiat valutaconversie

ARW spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Arowana logo

Arowana koers(ARW)

1 ARW naar USD live prijs:

$0.04157
+1.16%1D
USD
Arowana (ARW) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:38:48 (UTC+8)

Arowana (ARW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.04067
24u laag
$ 0.04193
24u hoog

$ 0.04067
$ 0.04193
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
-0.32%

+1.16%

+4.36%

+4.36%

Arowana (ARW) real-time prijs is $ 0.04158. De afgelopen 24 uur werd er ARW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04067 en een hoogtepunt van $ 0.04193, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARW hoogste prijs aller tijden is $ 10.64117077383144, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000425025916068227 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARW met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, +1.16% in de afgelopen 24 uur en +4.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Arowana (ARW) Marktinformatie

No.3745

$ 0.00
$ 925.51K
$ 20.79M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

ARB

De huidige marktkapitalisatie van Arowana is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 925.51K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARW is 0.00, met een totale voorraad van 500000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.79M.

Arowana (ARW) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Arowana prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0004767+1.16%
30 dagen$ +0.01321+46.56%
60 dagen$ +0.0145+53.54%
90 dagen$ +0.01428+52.30%
Arowana prijswijziging vandaag

ARW registreerde vandaag een verandering van $ +0.0004767 (+1.16%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Arowana 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.01321 (+46.56%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Arowana 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ARW zien we een verandering van $ +0.0145 (+53.54%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Arowana 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.01428 (+52.30%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Arowana (ARW) bekijken?

Bekijk nu de Arowanaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Arowana (ARW)?

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeArowana investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ARW staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Arowana lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Arowana aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Arowana Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Arowana (ARW) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Arowana (ARW) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Arowana te bekijken.

Bekijk nu de Arowana prijsvoorspelling !

Arowana (ARW) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Arowana (ARW) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ARW token !

Hoe koop je Arowana (ARW)?

Op zoek naar Hoe koop je Arowana? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Arowana gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ARW naar lokale valuta's

1 Arowana(ARW) naar VND
1,094.1777
1 Arowana(ARW) naar AUD
A$0.0640332
1 Arowana(ARW) naar GBP
0.0316008
1 Arowana(ARW) naar EUR
0.0361746
1 Arowana(ARW) naar USD
$0.04158
1 Arowana(ARW) naar MYR
RM0.1742202
1 Arowana(ARW) naar TRY
1.7509338
1 Arowana(ARW) naar JPY
¥6.36174
1 Arowana(ARW) naar ARS
ARS$60.6119976
1 Arowana(ARW) naar RUB
3.3775434
1 Arowana(ARW) naar INR
3.6852354
1 Arowana(ARW) naar IDR
Rp692.9997228
1 Arowana(ARW) naar PHP
2.4453198
1 Arowana(ARW) naar EGP
￡E.1.9721394
1 Arowana(ARW) naar BRL
R$0.2241162
1 Arowana(ARW) naar CAD
C$0.0586278
1 Arowana(ARW) naar BDT
5.068602
1 Arowana(ARW) naar NGN
59.9134536
1 Arowana(ARW) naar COP
$160.54038
1 Arowana(ARW) naar ZAR
R.0.72765
1 Arowana(ARW) naar UAH
1.7496864
1 Arowana(ARW) naar TZS
T.Sh.102.16206
1 Arowana(ARW) naar VES
Bs9.27234
1 Arowana(ARW) naar CLP
$39.33468
1 Arowana(ARW) naar PKR
Rs11.7554976
1 Arowana(ARW) naar KZT
21.792078
1 Arowana(ARW) naar THB
฿1.3530132
1 Arowana(ARW) naar TWD
NT$1.2852378
1 Arowana(ARW) naar AED
د.إ0.1525986
1 Arowana(ARW) naar CHF
Fr0.0336798
1 Arowana(ARW) naar HKD
HK$0.3230766
1 Arowana(ARW) naar AMD
֏15.906429
1 Arowana(ARW) naar MAD
.د.م0.3871098
1 Arowana(ARW) naar MXN
$0.7762986
1 Arowana(ARW) naar SAR
ريال0.155925
1 Arowana(ARW) naar ETB
Br6.359661
1 Arowana(ARW) naar KES
KSh5.3717202
1 Arowana(ARW) naar JOD
د.أ0.02948022
1 Arowana(ARW) naar PLN
0.1542618
1 Arowana(ARW) naar RON
лв0.1837836
1 Arowana(ARW) naar SEK
kr0.3987522
1 Arowana(ARW) naar BGN
лв0.070686
1 Arowana(ARW) naar HUF
Ft14.037408
1 Arowana(ARW) naar CZK
0.8819118
1 Arowana(ARW) naar KWD
د.ك0.01276506
1 Arowana(ARW) naar ILS
0.1359666
1 Arowana(ARW) naar BOB
Bs0.2873178
1 Arowana(ARW) naar AZN
0.070686
1 Arowana(ARW) naar TJS
SM0.3833676
1 Arowana(ARW) naar GEL
0.1130976
1 Arowana(ARW) naar AOA
Kz37.937592
1 Arowana(ARW) naar BHD
.د.ب0.01567566
1 Arowana(ARW) naar BMD
$0.04158
1 Arowana(ARW) naar DKK
kr0.27027
1 Arowana(ARW) naar HNL
L1.0952172
1 Arowana(ARW) naar MUR
1.9135116
1 Arowana(ARW) naar NAD
$0.7230762
1 Arowana(ARW) naar NOK
kr0.4245318
1 Arowana(ARW) naar NZD
$0.0735966
1 Arowana(ARW) naar PAB
B/.0.04158
1 Arowana(ARW) naar PGK
K0.176715
1 Arowana(ARW) naar QAR
ر.ق0.1513512
1 Arowana(ARW) naar RSD
дин.4.2465654
1 Arowana(ARW) naar UZS
soʻm494.9999208
1 Arowana(ARW) naar ALL
L3.4972938
1 Arowana(ARW) naar ANG
ƒ0.0744282
1 Arowana(ARW) naar AWG
ƒ0.0744282
1 Arowana(ARW) naar BBD
$0.08316
1 Arowana(ARW) naar BAM
KM0.070686
1 Arowana(ARW) naar BIF
Fr122.61942
1 Arowana(ARW) naar BND
$0.054054
1 Arowana(ARW) naar BSD
$0.04158
1 Arowana(ARW) naar JMD
$6.6748374
1 Arowana(ARW) naar KHR
166.9877748
1 Arowana(ARW) naar KMF
Fr17.71308
1 Arowana(ARW) naar LAK
903.9130254
1 Arowana(ARW) naar LKR
රු12.6727524
1 Arowana(ARW) naar MDL
L0.7122654
1 Arowana(ARW) naar MGA
Ar187.29711
1 Arowana(ARW) naar MOP
P0.33264
1 Arowana(ARW) naar MVR
0.640332
1 Arowana(ARW) naar MWK
MK72.1874538
1 Arowana(ARW) naar MZN
MT2.659041
1 Arowana(ARW) naar NPR
रु5.8985388
1 Arowana(ARW) naar PYG
294.88536
1 Arowana(ARW) naar RWF
Fr60.33258
1 Arowana(ARW) naar SBD
$0.3422034
1 Arowana(ARW) naar SCR
0.559251
1 Arowana(ARW) naar SRD
$1.60083
1 Arowana(ARW) naar SVC
$0.363825
1 Arowana(ARW) naar SZL
L0.723492
1 Arowana(ARW) naar TMT
m0.1459458
1 Arowana(ARW) naar TND
د.ت0.12216204
1 Arowana(ARW) naar TTD
$0.2819124
1 Arowana(ARW) naar UGX
Sh144.86472
1 Arowana(ARW) naar XAF
Fr23.74218
1 Arowana(ARW) naar XCD
$0.112266
1 Arowana(ARW) naar XOF
Fr23.74218
1 Arowana(ARW) naar XPF
Fr4.28274
1 Arowana(ARW) naar BWP
P0.56133
1 Arowana(ARW) naar BZD
$0.0835758
1 Arowana(ARW) naar CVE
$3.9970854
1 Arowana(ARW) naar DJF
Fr7.35966
1 Arowana(ARW) naar DOP
$2.6719308
1 Arowana(ARW) naar DZD
د.ج5.4336744
1 Arowana(ARW) naar FJD
$0.0948024
1 Arowana(ARW) naar GNF
Fr361.5381
1 Arowana(ARW) naar GTQ
Q0.3185028
1 Arowana(ARW) naar GYD
$8.698536
1 Arowana(ARW) naar ISK
kr5.28066

Arowana bron

Voor een beter begrip van Arowana kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Arowana
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Arowana

Hoeveel is Arowana (ARW) vandaag waard?
De live ARW prijs in USD is 0.04158 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ARW naar USD prijs?
De huidige prijs van ARW naar USD is $ 0.04158. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Arowana?
De marktkapitalisatie van ARW is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ARW?
De circulerende voorraad van ARW is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ARW?
ARW bereikte een ATH-prijs van 10.64117077383144 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ARW?
ARW zag een ATL-prijs van 0.000425025916068227 USD.
Wat is het handelsvolume van ARW?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ARW is $ 925.51K USD.
Zal ARW dit jaar hoger gaan?
ARW kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ARW prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:38:48 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

