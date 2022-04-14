Argentine Football (ARG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Argentine Football (ARG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Argentine Football (ARG) Informatie Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.

Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Officiële website: https://socios.com Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Koop nu ARG!

Argentine Football (ARG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Argentine Football (ARG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Totale voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Circulerende voorraad: $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Hoogste ooit: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Laagste ooit: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Huidige prijs: $ 0.8667 $ 0.8667 $ 0.8667 Meer informatie over Argentine Football (ARG) prijs

Argentine Football (ARG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Argentine Football (ARG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARG begrijpt, kun je de live prijs van ARG token verkennen!

Hoe koop je ARG? Wil je Argentine Football (ARG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ARG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ARG koopt op MEXC!

Argentine Football (ARG) Prijsgeschiedenis Door de ARG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ARG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ARG Wil je weten waar je ARG naartoe gaat? Onze ARG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ARG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!