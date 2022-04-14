The Arena (ARENA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Arena (ARENA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Arena (ARENA) Informatie The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Officiële website: https://arena.social/ Whitepaper: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Block explorer: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Koop nu ARENA!

The Arena (ARENA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Arena (ARENA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.25M $ 36.25M $ 36.25M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.34B $ 3.34B $ 3.34B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 108.58M $ 108.58M $ 108.58M Hoogste ooit: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Laagste ooit: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 Huidige prijs: $ 0.010858 $ 0.010858 $ 0.010858 Meer informatie over The Arena (ARENA) prijs

The Arena (ARENA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Arena (ARENA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARENA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARENA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARENA begrijpt, kun je de live prijs van ARENA token verkennen!

