Areon Network (AREA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Areon Network (AREA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Officiële website: https://areum.network Whitepaper: https://docs.areum.network/ Block explorer: https://explorer.areum.network

Areon Network (AREA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Areon Network (AREA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Hoogste ooit: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Laagste ooit: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Huidige prijs: $ 0.00929 $ 0.00929 $ 0.00929 Meer informatie over Areon Network (AREA) prijs

Areon Network (AREA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Areon Network (AREA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AREA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AREA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AREA begrijpt, kun je de live prijs van AREA token verkennen!

Hoe koop je AREA?

Areon Network (AREA) Prijsgeschiedenis

Prijsvoorspelling van AREA

