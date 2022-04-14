Archway (ARCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Archway (ARCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Archway (ARCH) Informatie Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Officiële website: https://archway.io/ Whitepaper: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Block explorer: https://www.mintscan.io/archway

Archway (ARCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Archway (ARCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Hoogste ooit: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Laagste ooit: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Huidige prijs: $ 0.00514 $ 0.00514 $ 0.00514 Meer informatie over Archway (ARCH) prijs

Archway (ARCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Archway (ARCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARCH begrijpt, kun je de live prijs van ARCH token verkennen!

Archway (ARCH) Prijsgeschiedenis Door de ARCH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ARCH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ARCH Wil je weten waar je ARCH naartoe gaat? Onze ARCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ARCH token!

