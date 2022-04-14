AstroPepeX (APX1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AstroPepeX (APX1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AstroPepeX (APX1) Informatie AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Officiële website: https://astropepe.io Block explorer: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Koop nu APX1!

AstroPepeX (APX1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AstroPepeX (APX1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 65.00B $ 65.00B $ 65.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 891.15K $ 891.15K $ 891.15K Hoogste ooit: $ 0.00036174 $ 0.00036174 $ 0.00036174 Laagste ooit: $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 Huidige prijs: $ 0.00001371 $ 0.00001371 $ 0.00001371 Meer informatie over AstroPepeX (APX1) prijs

AstroPepeX (APX1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AstroPepeX (APX1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APX1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APX1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APX1 begrijpt, kun je de live prijs van APX1 token verkennen!

Hoe koop je APX1? Wil je AstroPepeX (APX1) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om APX1 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je APX1 koopt op MEXC!

AstroPepeX (APX1) Prijsgeschiedenis Door de APX1 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de APX1 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van APX1 Wil je weten waar je APX1 naartoe gaat? Onze APX1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APX1 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!