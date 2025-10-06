BeursDEX+
De live AppLovin prijs vandaag is 605.91 USD. Volg realtime APPON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de APPON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over APPON

APPON Prijsinformatie

Wat is APPON

APPON officiële website

APPON tokenomie

APPON Prijsvoorspelling

APPON Geschiedenis

APPON koopgids

APPON-naar-Fiat valutaconversie

APPON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

AppLovin logo

AppLovin koers(APPON)

1 APPON naar USD live prijs:

$605.91
$605.91
-2.41%1D
USD
AppLovin (APPON) live prijsgrafiek
AppLovin (APPON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 585.45
$ 585.45
24u laag
$ 630.75
$ 630.75
24u hoog

$ 585.45
$ 585.45

$ 630.75
$ 630.75

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368

-0.28%

-2.41%

-3.22%

-3.22%

AppLovin (APPON) real-time prijs is $ 605.91. De afgelopen 24 uur werd er APPON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 585.45 en een hoogtepunt van $ 630.75, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APPON hoogste prijs aller tijden is $ 726.556761752886, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 470.4602767878368 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APPON met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -2.41% in de afgelopen 24 uur en -3.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AppLovin (APPON) Marktinformatie

No.2737

$ 266.62K
$ 266.62K

$ 63.42K
$ 63.42K

$ 266.62K
$ 266.62K

440.03
440.03

440.02605459
440.02605459

ETH

De huidige marktkapitalisatie van AppLovin is $ 266.62K, met een handelsvolume van $ 63.42K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APPON is 440.03, met een totale voorraad van 440.02605459. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 266.62K.

AppLovin (APPON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van AppLovin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -14.963-2.41%
30 dagen$ -77.42-11.33%
60 dagen$ +105.91+21.18%
90 dagen$ +105.91+21.18%
AppLovin prijswijziging vandaag

APPON registreerde vandaag een verandering van $ -14.963 (-2.41%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

AppLovin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -77.42 (-11.33%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

AppLovin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,APPON zien we een verandering van $ +105.91 (+21.18%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

AppLovin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +105.91 (+21.18%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van AppLovin (APPON) bekijken?

Bekijk nu de AppLovinprijsgeschiedenispagina.

Wat is AppLovin (APPON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAppLovin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van APPON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over AppLovin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je AppLovin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

AppLovin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AppLovin (APPON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AppLovin (APPON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AppLovin te bekijken.

Bekijk nu de AppLovin prijsvoorspelling !

AppLovin (APPON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AppLovin (APPON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van APPON token !

Hoe koop je AppLovin (APPON)?

Op zoek naar Hoe koop je AppLovin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt AppLovin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

APPON naar lokale valuta's

1 AppLovin(APPON) naar VND
15,944,521.65
1 AppLovin(APPON) naar AUD
A$933.1014
1 AppLovin(APPON) naar GBP
460.4916
1 AppLovin(APPON) naar EUR
527.1417
1 AppLovin(APPON) naar USD
$605.91
1 AppLovin(APPON) naar MYR
RM2,538.7629
1 AppLovin(APPON) naar TRY
25,508.811
1 AppLovin(APPON) naar JPY
¥92,704.23
1 AppLovin(APPON) naar ARS
ARS$883,247.1252
1 AppLovin(APPON) naar RUB
49,230.1875
1 AppLovin(APPON) naar INR
53,701.8033
1 AppLovin(APPON) naar IDR
Rp10,098,495.9606
1 AppLovin(APPON) naar PHP
35,663.8626
1 AppLovin(APPON) naar EGP
￡E.28,720.134
1 AppLovin(APPON) naar BRL
R$3,271.914
1 AppLovin(APPON) naar CAD
C$854.3331
1 AppLovin(APPON) naar BDT
73,860.429
1 AppLovin(APPON) naar NGN
874,328.13
1 AppLovin(APPON) naar COP
$2,339,418.51
1 AppLovin(APPON) naar ZAR
R.10,591.3068
1 AppLovin(APPON) naar UAH
25,496.6928
1 AppLovin(APPON) naar TZS
T.Sh.1,488,720.87
1 AppLovin(APPON) naar VES
Bs135,117.93
1 AppLovin(APPON) naar CLP
$573,190.86
1 AppLovin(APPON) naar PKR
Rs171,302.8752
1 AppLovin(APPON) naar KZT
317,557.431
1 AppLovin(APPON) naar THB
฿19,710.2523
1 AppLovin(APPON) naar TWD
NT$18,728.6781
1 AppLovin(APPON) naar AED
د.إ2,223.6897
1 AppLovin(APPON) naar CHF
Fr490.7871
1 AppLovin(APPON) naar HKD
HK$4,707.9207
1 AppLovin(APPON) naar AMD
֏231,790.8705
1 AppLovin(APPON) naar MAD
.د.م5,641.0221
1 AppLovin(APPON) naar MXN
$11,312.3397
1 AppLovin(APPON) naar SAR
ريال2,272.1625
1 AppLovin(APPON) naar ETB
Br92,673.9345
1 AppLovin(APPON) naar KES
KSh78,277.5129
1 AppLovin(APPON) naar JOD
د.أ429.59019
1 AppLovin(APPON) naar PLN
2,241.867
1 AppLovin(APPON) naar RON
лв2,678.1222
1 AppLovin(APPON) naar SEK
kr5,804.6178
1 AppLovin(APPON) naar BGN
лв1,030.047
1 AppLovin(APPON) naar HUF
Ft204,488.5659
1 AppLovin(APPON) naar CZK
12,845.292
1 AppLovin(APPON) naar KWD
د.ك186.01437
1 AppLovin(APPON) naar ILS
1,981.3257
1 AppLovin(APPON) naar BOB
Bs4,186.8381
1 AppLovin(APPON) naar AZN
1,030.047
1 AppLovin(APPON) naar TJS
SM5,586.4902
1 AppLovin(APPON) naar GEL
1,648.0752
1 AppLovin(APPON) naar AOA
Kz552,832.284
1 AppLovin(APPON) naar BHD
.د.ب227.82216
1 AppLovin(APPON) naar BMD
$605.91
1 AppLovin(APPON) naar DKK
kr3,938.415
1 AppLovin(APPON) naar HNL
L15,959.6694
1 AppLovin(APPON) naar MUR
27,883.9782
1 AppLovin(APPON) naar NAD
$10,536.7749
1 AppLovin(APPON) naar NOK
kr6,186.3411
1 AppLovin(APPON) naar NZD
$1,072.4607
1 AppLovin(APPON) naar PAB
B/.605.91
1 AppLovin(APPON) naar PGK
K2,575.1175
1 AppLovin(APPON) naar QAR
ر.ق2,205.5124
1 AppLovin(APPON) naar RSD
дин.61,845.2337
1 AppLovin(APPON) naar UZS
soʻm7,213,213.1316
1 AppLovin(APPON) naar ALL
L50,963.0901
1 AppLovin(APPON) naar ANG
ƒ1,084.5789
1 AppLovin(APPON) naar AWG
ƒ1,084.5789
1 AppLovin(APPON) naar BBD
$1,211.82
1 AppLovin(APPON) naar BAM
KM1,030.047
1 AppLovin(APPON) naar BIF
Fr1,786,828.59
1 AppLovin(APPON) naar BND
$787.683
1 AppLovin(APPON) naar BSD
$605.91
1 AppLovin(APPON) naar JMD
$97,266.7323
1 AppLovin(APPON) naar KHR
2,433,370.9146
1 AppLovin(APPON) naar KMF
Fr258,117.66
1 AppLovin(APPON) naar LAK
13,171,956.2583
1 AppLovin(APPON) naar LKR
රු184,669.2498
1 AppLovin(APPON) naar MDL
L10,379.2383
1 AppLovin(APPON) naar MGA
Ar2,729,321.595
1 AppLovin(APPON) naar MOP
P4,847.28
1 AppLovin(APPON) naar MVR
9,331.014
1 AppLovin(APPON) naar MWK
MK1,051,926.4101
1 AppLovin(APPON) naar MZN
MT38,747.9445
1 AppLovin(APPON) naar NPR
रु85,954.3926
1 AppLovin(APPON) naar PYG
4,297,113.72
1 AppLovin(APPON) naar RWF
Fr879,175.41
1 AppLovin(APPON) naar SBD
$4,986.6393
1 AppLovin(APPON) naar SCR
8,149.4895
1 AppLovin(APPON) naar SRD
$23,327.535
1 AppLovin(APPON) naar SVC
$5,301.7125
1 AppLovin(APPON) naar SZL
L10,542.834
1 AppLovin(APPON) naar TMT
m2,126.7441
1 AppLovin(APPON) naar TND
د.ت1,780.16358
1 AppLovin(APPON) naar TTD
$4,108.0698
1 AppLovin(APPON) naar UGX
Sh2,110,990.44
1 AppLovin(APPON) naar XAF
Fr345,974.61
1 AppLovin(APPON) naar XCD
$1,635.957
1 AppLovin(APPON) naar XOF
Fr345,974.61
1 AppLovin(APPON) naar XPF
Fr62,408.73
1 AppLovin(APPON) naar BWP
P8,179.785
1 AppLovin(APPON) naar BZD
$1,217.8791
1 AppLovin(APPON) naar CVE
$58,246.1283
1 AppLovin(APPON) naar DJF
Fr107,246.07
1 AppLovin(APPON) naar DOP
$38,935.7766
1 AppLovin(APPON) naar DZD
د.ج79,283.3235
1 AppLovin(APPON) naar FJD
$1,381.4748
1 AppLovin(APPON) naar GNF
Fr5,268,387.45
1 AppLovin(APPON) naar GTQ
Q4,641.2706
1 AppLovin(APPON) naar GYD
$126,756.372
1 AppLovin(APPON) naar ISK
kr76,950.57

AppLovin bron

Voor een beter begrip van AppLovin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van AppLovin
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over AppLovin

Hoeveel is AppLovin (APPON) vandaag waard?
De live APPON prijs in USD is 605.91 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige APPON naar USD prijs?
De huidige prijs van APPON naar USD is $ 605.91. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AppLovin?
De marktkapitalisatie van APPON is $ 266.62K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van APPON?
De circulerende voorraad van APPON is 440.03 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van APPON?
APPON bereikte een ATH-prijs van 726.556761752886 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van APPON?
APPON zag een ATL-prijs van 470.4602767878368 USD.
Wat is het handelsvolume van APPON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van APPON is $ 63.42K USD.
Zal APPON dit jaar hoger gaan?
APPON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de APPON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
AppLovin (APPON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

APPON-naar-USD calculator

Bedrag

APPON
APPON
USD
USD

1 APPON = 605.91 USD

Handel in APPON

APPON/USDT
$605.91
$605.91
-2.67%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,589.01

$3,285.68

$155.54

$0.9999

$1.2060

$101,589.01

$3,285.68

$155.54

$2.2212

$0.16221

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4749

$0.000000000863

$0.4749

$1.2060

$0.12275

$0.2196

