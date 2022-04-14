APF Coin (APFC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in APF Coin (APFC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

APF Coin (APFC) Informatie APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. Officiële website: https://verdanteurope.com/en/ Whitepaper: https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e

APF Coin (APFC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor APF Coin (APFC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.05M $ 20.05M $ 20.05M Hoogste ooit: $ 1.1497 $ 1.1497 $ 1.1497 Laagste ooit: $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 Huidige prijs: $ 0.0802 $ 0.0802 $ 0.0802 Meer informatie over APF Coin (APFC) prijs

APF Coin (APFC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van APF Coin (APFC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APFC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APFC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APFC begrijpt, kun je de live prijs van APFC token verkennen!

APF Coin (APFC) Prijsgeschiedenis Door de APFC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de APFC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van APFC Wil je weten waar je APFC naartoe gaat? Onze APFC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APFC token!

