De live America Party prijs vandaag is 0.0006205 USD. Volg realtime APETH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de APETH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

America Party logo

America Party koers(APETH)

1 APETH naar USD live prijs:

$0.0006208
+0.79%1D
USD
America Party (APETH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:05:54 (UTC+8)

America Party (APETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0006148
24u laag
$ 0.0006698
24u hoog

$ 0.0006148
$ 0.0006698
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
-1.31%

+0.79%

-38.45%

-38.45%

America Party (APETH) real-time prijs is $ 0.0006205. De afgelopen 24 uur werd er APETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0006148 en een hoogtepunt van $ 0.0006698, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APETH hoogste prijs aller tijden is $ 0.041828596012183014, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000003393228455216 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APETH met -1.31% veranderd in het afgelopen uur, +0.79% in de afgelopen 24 uur en -38.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

America Party (APETH) Marktinformatie

No.2340

$ 620.50K
$ 55.78K
$ 620.50K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van America Party is $ 620.50K, met een handelsvolume van $ 55.78K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APETH is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 620.50K.

America Party (APETH) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van America Party prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000004866+0.79%
30 dagen$ -0.0008835-58.75%
60 dagen$ -0.0019605-75.96%
90 dagen$ -0.0055025-89.87%
America Party prijswijziging vandaag

APETH registreerde vandaag een verandering van $ +0.000004866 (+0.79%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

America Party 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0008835 (-58.75%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

America Party 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,APETH zien we een verandering van $ -0.0019605 (-75.96%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

America Party 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0055025 (-89.87%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van America Party (APETH) bekijken?

Bekijk nu de America Partyprijsgeschiedenispagina.

Wat is America Party (APETH)?

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAmerica Party investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van APETH staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over America Party lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je America Party aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

America Party Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal America Party (APETH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je America Party (APETH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor America Party te bekijken.

Bekijk nu de America Party prijsvoorspelling !

America Party (APETH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van America Party (APETH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van APETH token !

Hoe koop je America Party (APETH)?

Op zoek naar Hoe koop je America Party? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt America Party gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

APETH naar lokale valuta's

America Party bron

Voor een beter begrip van America Party kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van America Party
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over America Party

Hoeveel is America Party (APETH) vandaag waard?
De live APETH prijs in USD is 0.0006205 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige APETH naar USD prijs?
De huidige prijs van APETH naar USD is $ 0.0006205. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van America Party?
De marktkapitalisatie van APETH is $ 620.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van APETH?
De circulerende voorraad van APETH is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van APETH?
APETH bereikte een ATH-prijs van 0.041828596012183014 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van APETH?
APETH zag een ATL-prijs van 0.000003393228455216 USD.
Wat is het handelsvolume van APETH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van APETH is $ 55.78K USD.
Zal APETH dit jaar hoger gaan?
APETH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de APETH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

