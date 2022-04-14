AO (AO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AO (AO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AO (AO) Informatie Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Officiële website: https://ao.arweave.net/ Whitepaper: https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc Block explorer: https://www.ao.link/ Koop nu AO!

AO (AO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AO (AO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.39M $ 25.39M $ 25.39M Totale voorraad: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Circulerende voorraad: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 151.66M $ 151.66M $ 151.66M Hoogste ooit: $ 316.37 $ 316.37 $ 316.37 Laagste ooit: $ 7.195001911700338 $ 7.195001911700338 $ 7.195001911700338 Huidige prijs: $ 7.222 $ 7.222 $ 7.222 Meer informatie over AO (AO) prijs

AO (AO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AO (AO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AO begrijpt, kun je de live prijs van AO token verkennen!

AO (AO) Prijsgeschiedenis Door de AO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AO Wil je weten waar je AO naartoe gaat? Onze AO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AO token!

