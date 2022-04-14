ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANyONe Protocol (ANYONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) Informatie Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Officiële website: https://anyone.io Whitepaper: https://docs.anyone.io Block explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANyONe Protocol (ANYONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.48M $ 40.48M $ 40.48M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.52M $ 41.52M $ 41.52M Hoogste ooit: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Laagste ooit: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Huidige prijs: $ 0.4152 $ 0.4152 $ 0.4152 Meer informatie over ANyONe Protocol (ANYONE) prijs

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANyONe Protocol (ANYONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANYONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANYONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANYONE begrijpt, kun je de live prijs van ANYONE token verkennen!

ANyONe Protocol (ANYONE) Prijsgeschiedenis Door de ANYONE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ANYONE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ANYONE Wil je weten waar je ANYONE naartoe gaat? Onze ANYONE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANYONE token!

