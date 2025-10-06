BeursDEX+
De live Ant Token prijs vandaag is 0.00000123 USD. Volg realtime ANTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ANTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 ANTY naar USD live prijs:

$0.000001199
$0.000001199$0.000001199
0.00%1D
USD
Ant Token (ANTY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:19:35 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000006
$ 0.0000006$ 0.0000006
24u laag
$ 0.0000042
$ 0.0000042$ 0.0000042
24u hoog

$ 0.0000006
$ 0.0000006$ 0.0000006

$ 0.0000042
$ 0.0000042$ 0.0000042

--
----

--
----

+23.00%

0.00%

-99.86%

-99.86%

Ant Token (ANTY) real-time prijs is $ 0.00000123. De afgelopen 24 uur werd er ANTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000006 en een hoogtepunt van $ 0.0000042, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANTY hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANTY met +23.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en -99.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ant Token (ANTY) Marktinformatie

--
----

$ 187.36K
$ 187.36K$ 187.36K

$ 123.00
$ 123.00$ 123.00

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Ant Token is --, met een handelsvolume van $ 187.36K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANTY is --, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 123.00.

Ant Token (ANTY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Ant Token prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 00.00%
30 dagen$ -0.00099877-99.88%
60 dagen$ -0.00099877-99.88%
90 dagen$ -0.00099877-99.88%
Ant Token prijswijziging vandaag

ANTY registreerde vandaag een verandering van $ 0 (0.00%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Ant Token 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00099877 (-99.88%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Ant Token 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ANTY zien we een verandering van $ -0.00099877 (-99.88%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Ant Token 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00099877 (-99.88%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Ant Token (ANTY) bekijken?

Bekijk nu de Ant Tokenprijsgeschiedenispagina.

Wat is Ant Token (ANTY)?

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAnt Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ANTY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Ant Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Ant Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Ant Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ant Token (ANTY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ant Token (ANTY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ant Token te bekijken.

Bekijk nu de Ant Token prijsvoorspelling !

Ant Token (ANTY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ant Token (ANTY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ANTY token !

Hoe koop je Ant Token (ANTY)?

Op zoek naar Hoe koop je Ant Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Ant Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ANTY naar lokale valuta's

Ant Token bron

Voor een beter begrip van Ant Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Ant Token
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ant Token

Hoeveel is Ant Token (ANTY) vandaag waard?
De live ANTY prijs in USD is 0.00000123 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ANTY naar USD prijs?
De huidige prijs van ANTY naar USD is $ 0.00000123. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ant Token?
De marktkapitalisatie van ANTY is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ANTY?
De circulerende voorraad van ANTY is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ANTY?
ANTY bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ANTY?
ANTY zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ANTY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ANTY is $ 187.36K USD.
Zal ANTY dit jaar hoger gaan?
ANTY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ANTY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Ant Token (ANTY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

