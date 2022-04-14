ANTTIME (ANT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANTTIME (ANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANTTIME (ANT) Informatie ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. Officiële website: https://anttime.net/ Whitepaper: https://whitepaper.anttime.net/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xFf4A90B8A0C60047a838D64DbC762bdb4cB78394 Koop nu ANT!

ANTTIME (ANT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANTTIME (ANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.00K $ 90.00K $ 90.00K Hoogste ooit: $ 1.95299 $ 1.95299 $ 1.95299 Laagste ooit: $ 0.000008276908536787 $ 0.000008276908536787 $ 0.000008276908536787 Huidige prijs: $ 0.000009 $ 0.000009 $ 0.000009 Meer informatie over ANTTIME (ANT) prijs

ANTTIME (ANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANTTIME (ANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANT begrijpt, kun je de live prijs van ANT token verkennen!

Hoe koop je ANT? Wil je ANTTIME (ANT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ANT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ANT koopt op MEXC!

ANTTIME (ANT) Prijsgeschiedenis Door de ANT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ANT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ANT Wil je weten waar je ANT naartoe gaat? Onze ANT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANT token!

