Apollo Name Service (ANS) Tokenomie

Apollo Name Service (ANS) Informatie Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Officiële website: https://star.co/ Whitepaper: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Block explorer: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb

Apollo Name Service (ANS) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: -- Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.60M Hoogste ooit: $ 0.24 Laagste ooit: -- Huidige prijs: $ 0.002601

Apollo Name Service (ANS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Apollo Name Service (ANS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANS begrijpt, kun je de live prijs van ANS token verkennen!

Hoe koop je ANS? Wil je Apollo Name Service (ANS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ANS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ANS koopt op MEXC!

Apollo Name Service (ANS) Prijsgeschiedenis Door de ANS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ANS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ANS Wil je weten waar je ANS naartoe gaat? Onze ANS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANS token!

