Hey Anon (ANON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hey Anon (ANON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hey Anon (ANON) Informatie HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Officiële website: https://heyanon.ai/ Whitepaper: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Block explorer: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

Hey Anon (ANON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hey Anon (ANON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.76M $ 21.76M $ 21.76M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.04M $ 34.04M $ 34.04M Hoogste ooit: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 Laagste ooit: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 Huidige prijs: $ 1.621 $ 1.621 $ 1.621 Meer informatie over Hey Anon (ANON) prijs

Hey Anon (ANON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hey Anon (ANON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANON begrijpt, kun je de live prijs van ANON token verkennen!

Hey Anon (ANON) Prijsgeschiedenis Door de ANON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ANON prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ANON Wil je weten waar je ANON naartoe gaat? Onze ANON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANON token!

