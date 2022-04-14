ANITA AI (ANITA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANITA AI (ANITA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANITA AI (ANITA) Informatie Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Officiële website: https://voice.itsanita.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi

ANITA AI (ANITA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANITA AI (ANITA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Hoogste ooit: $ 0.009888 $ 0.009888 $ 0.009888 Laagste ooit: $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 Huidige prijs: $ 0.001968 $ 0.001968 $ 0.001968 Meer informatie over ANITA AI (ANITA) prijs

ANITA AI (ANITA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANITA AI (ANITA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANITA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANITA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANITA begrijpt, kun je de live prijs van ANITA token verkennen!

