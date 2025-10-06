BeursDEX+
De live Amazon.com xStock prijs vandaag is 248.8 USD. Volg realtime AMZNX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AMZNX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

$248.71
$248.71
-1.46%1D
Amazon.com xStock (AMZNX) live prijsgrafiek
Amazon.com xStock (AMZNX) Prijsinformatie (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) real-time prijs is $ 248.8. De afgelopen 24 uur werd er AMZNX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 245.41 en een hoogtepunt van $ 255.07, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AMZNX hoogste prijs aller tijden is $ 3,341.2964079602716, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 188.44399514803126 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AMZNX met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -1.46% in de afgelopen 24 uur en +8.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Amazon.com xStock (AMZNX) Marktinformatie

No.1831

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

7.29K
7.29K 7.29K

--
----

15,499.33723377
15,499.33723377 15,499.33723377

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Amazon.com xStock is $ 1.81M, met een handelsvolume van $ 57.80K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AMZNX is 7.29K, met een totale voorraad van 15499.33723377. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.86M.

Amazon.com xStock (AMZNX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Amazon.com xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -3.685-1.46%
30 dagen$ +26.7+12.02%
60 dagen$ +16.82+7.25%
90 dagen$ +26.74+12.04%
Amazon.com xStock prijswijziging vandaag

AMZNX registreerde vandaag een verandering van $ -3.685 (-1.46%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Amazon.com xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +26.7 (+12.02%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Amazon.com xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AMZNX zien we een verandering van $ +16.82 (+7.25%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Amazon.com xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +26.74 (+12.04%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Amazon.com xStock (AMZNX) bekijken?

Bekijk nu de Amazon.com xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Amazon.com xStock (AMZNX)?

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAmazon.com xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AMZNX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Amazon.com xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Amazon.com xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Amazon.com xStock (AMZNX) Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Amazon.com xStock (AMZNX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Amazon.com xStock (AMZNX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Amazon.com xStock te bekijken.

Bekijk nu de Amazon.com xStock prijsvoorspelling !

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Amazon.com xStock (AMZNX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AMZNX token !

Hoe koop je Amazon.com xStock (AMZNX)?

Op zoek naar Hoe koop je Amazon.com xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Amazon.com xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Amazon.com xStock bron

Voor een beter begrip van Amazon.com xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Amazon.com xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Amazon.com xStock

Hoeveel is Amazon.com xStock (AMZNX) vandaag waard?
De live AMZNX prijs in USD is 248.8 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AMZNX naar USD prijs?
De huidige prijs van AMZNX naar USD is $ 248.8. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Amazon.com xStock?
De marktkapitalisatie van AMZNX is $ 1.81M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AMZNX?
De circulerende voorraad van AMZNX is 7.29K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AMZNX?
AMZNX bereikte een ATH-prijs van 3,341.2964079602716 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AMZNX?
AMZNX zag een ATL-prijs van 188.44399514803126 USD.
Wat is het handelsvolume van AMZNX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AMZNX is $ 57.80K USD.
Zal AMZNX dit jaar hoger gaan?
AMZNX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AMZNX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Amazon.com xStock (AMZNX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

