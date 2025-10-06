BeursDEX+
De live Amazon prijs vandaag is 247.86 USD. Volg realtime AMZNON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AMZNON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AMZNON

AMZNON Prijsinformatie

Wat is AMZNON

AMZNON officiële website

AMZNON tokenomie

AMZNON Prijsvoorspelling

AMZNON Geschiedenis

AMZNON koopgids

AMZNON-naar-Fiat valutaconversie

AMZNON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Amazon logo

Amazon koers(AMZNON)

1 AMZNON naar USD live prijs:

$247.86
$247.86$247.86
-1.77%1D
USD
Amazon (AMZNON) live prijsgrafiek
Amazon (AMZNON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 245.26
$ 245.26$ 245.26
24u laag
$ 255.12
$ 255.12$ 255.12
24u hoog

$ 245.26
$ 245.26$ 245.26

$ 255.12
$ 255.12$ 255.12

$ 257.39012683520014
$ 257.39012683520014$ 257.39012683520014

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.37%

-1.77%

+8.18%

+8.18%

Amazon (AMZNON) real-time prijs is $ 247.86. De afgelopen 24 uur werd er AMZNON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 245.26 en een hoogtepunt van $ 255.12, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AMZNON hoogste prijs aller tijden is $ 257.39012683520014, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 211.30485215454203 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AMZNON met -0.37% veranderd in het afgelopen uur, -1.77% in de afgelopen 24 uur en +8.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Amazon (AMZNON) Marktinformatie

No.1842

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 54.90K
$ 54.90K$ 54.90K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

7.05K
7.05K 7.05K

7,045.88215243
7,045.88215243 7,045.88215243

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Amazon is $ 1.75M, met een handelsvolume van $ 54.90K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AMZNON is 7.05K, met een totale voorraad van 7045.88215243. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.75M.

Amazon (AMZNON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Amazon prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -4.4662-1.77%
30 dagen$ +26.63+12.03%
60 dagen$ +14.68+6.29%
90 dagen$ +67.86+37.70%
Amazon prijswijziging vandaag

AMZNON registreerde vandaag een verandering van $ -4.4662 (-1.77%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Amazon 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +26.63 (+12.03%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Amazon 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AMZNON zien we een verandering van $ +14.68 (+6.29%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Amazon 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +67.86 (+37.70%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Amazon (AMZNON) bekijken?

Bekijk nu de Amazonprijsgeschiedenispagina.

Wat is Amazon (AMZNON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAmazon investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AMZNON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Amazon lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Amazon aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Amazon Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Amazon (AMZNON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Amazon (AMZNON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Amazon te bekijken.

Bekijk nu de Amazon prijsvoorspelling !

Amazon (AMZNON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Amazon (AMZNON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AMZNON token !

Hoe koop je Amazon (AMZNON)?

Op zoek naar Hoe koop je Amazon? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Amazon gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AMZNON naar lokale valuta's

1 Amazon(AMZNON) naar VND
6,522,435.9
1 Amazon(AMZNON) naar AUD
A$381.7044
1 Amazon(AMZNON) naar GBP
188.3736
1 Amazon(AMZNON) naar EUR
215.6382
1 Amazon(AMZNON) naar USD
$247.86
1 Amazon(AMZNON) naar MYR
RM1,038.5334
1 Amazon(AMZNON) naar TRY
10,434.906
1 Amazon(AMZNON) naar JPY
¥37,922.58
1 Amazon(AMZNON) naar ARS
ARS$361,310.4792
1 Amazon(AMZNON) naar RUB
20,138.625
1 Amazon(AMZNON) naar INR
21,967.8318
1 Amazon(AMZNON) naar IDR
Rp4,130,998.3476
1 Amazon(AMZNON) naar PHP
14,591.5182
1 Amazon(AMZNON) naar EGP
￡E.11,743.6068
1 Amazon(AMZNON) naar BRL
R$1,335.9654
1 Amazon(AMZNON) naar CAD
C$349.4826
1 Amazon(AMZNON) naar BDT
30,214.134
1 Amazon(AMZNON) naar NGN
357,661.98
1 Amazon(AMZNON) naar COP
$956,987.46
1 Amazon(AMZNON) naar ZAR
R.4,332.5928
1 Amazon(AMZNON) naar UAH
10,429.9488
1 Amazon(AMZNON) naar TZS
T.Sh.608,992.02
1 Amazon(AMZNON) naar VES
Bs55,272.78
1 Amazon(AMZNON) naar CLP
$234,475.56
1 Amazon(AMZNON) naar PKR
Rs70,074.9792
1 Amazon(AMZNON) naar KZT
129,903.426
1 Amazon(AMZNON) naar THB
฿8,060.4072
1 Amazon(AMZNON) naar TWD
NT$7,661.3526
1 Amazon(AMZNON) naar AED
د.إ909.6462
1 Amazon(AMZNON) naar CHF
Fr200.7666
1 Amazon(AMZNON) naar HKD
HK$1,925.8722
1 Amazon(AMZNON) naar AMD
֏94,818.843
1 Amazon(AMZNON) naar MAD
.د.م2,307.5766
1 Amazon(AMZNON) naar MXN
$4,627.5462
1 Amazon(AMZNON) naar SAR
ريال929.475
1 Amazon(AMZNON) naar ETB
Br37,910.187
1 Amazon(AMZNON) naar KES
KSh32,021.0334
1 Amazon(AMZNON) naar JOD
د.أ175.73274
1 Amazon(AMZNON) naar PLN
917.082
1 Amazon(AMZNON) naar RON
лв1,095.5412
1 Amazon(AMZNON) naar SEK
kr2,374.4988
1 Amazon(AMZNON) naar BGN
лв421.362
1 Amazon(AMZNON) naar HUF
Ft83,650.2714
1 Amazon(AMZNON) naar CZK
5,254.632
1 Amazon(AMZNON) naar KWD
د.ك76.09302
1 Amazon(AMZNON) naar ILS
810.5022
1 Amazon(AMZNON) naar BOB
Bs1,712.7126
1 Amazon(AMZNON) naar AZN
421.362
1 Amazon(AMZNON) naar TJS
SM2,285.2692
1 Amazon(AMZNON) naar GEL
674.1792
1 Amazon(AMZNON) naar AOA
Kz226,147.464
1 Amazon(AMZNON) naar BHD
.د.ب93.19536
1 Amazon(AMZNON) naar BMD
$247.86
1 Amazon(AMZNON) naar DKK
kr1,611.09
1 Amazon(AMZNON) naar HNL
L6,528.6324
1 Amazon(AMZNON) naar MUR
11,406.5172
1 Amazon(AMZNON) naar NAD
$4,310.2854
1 Amazon(AMZNON) naar NOK
kr2,530.6506
1 Amazon(AMZNON) naar NZD
$438.7122
1 Amazon(AMZNON) naar PAB
B/.247.86
1 Amazon(AMZNON) naar PGK
K1,053.405
1 Amazon(AMZNON) naar QAR
ر.ق902.2104
1 Amazon(AMZNON) naar RSD
дин.25,299.0702
1 Amazon(AMZNON) naar UZS
soʻm2,950,713.8136
1 Amazon(AMZNON) naar ALL
L20,847.5046
1 Amazon(AMZNON) naar ANG
ƒ443.6694
1 Amazon(AMZNON) naar AWG
ƒ443.6694
1 Amazon(AMZNON) naar BBD
$495.72
1 Amazon(AMZNON) naar BAM
KM421.362
1 Amazon(AMZNON) naar BIF
Fr730,939.14
1 Amazon(AMZNON) naar BND
$322.218
1 Amazon(AMZNON) naar BSD
$247.86
1 Amazon(AMZNON) naar JMD
$39,788.9658
1 Amazon(AMZNON) naar KHR
995,420.6316
1 Amazon(AMZNON) naar KMF
Fr105,588.36
1 Amazon(AMZNON) naar LAK
5,388,260.7618
1 Amazon(AMZNON) naar LKR
රු75,542.7708
1 Amazon(AMZNON) naar MDL
L4,245.8418
1 Amazon(AMZNON) naar MGA
Ar1,116,485.37
1 Amazon(AMZNON) naar MOP
P1,982.88
1 Amazon(AMZNON) naar MVR
3,817.044
1 Amazon(AMZNON) naar MWK
MK430,312.2246
1 Amazon(AMZNON) naar MZN
MT15,850.647
1 Amazon(AMZNON) naar NPR
रु35,161.4196
1 Amazon(AMZNON) naar PYG
1,757,823.12
1 Amazon(AMZNON) naar RWF
Fr359,644.86
1 Amazon(AMZNON) naar SBD
$2,039.8878
1 Amazon(AMZNON) naar SCR
3,333.717
1 Amazon(AMZNON) naar SRD
$9,542.61
1 Amazon(AMZNON) naar SVC
$2,168.775
1 Amazon(AMZNON) naar SZL
L4,312.764
1 Amazon(AMZNON) naar TMT
m869.9886
1 Amazon(AMZNON) naar TND
د.ت728.21268
1 Amazon(AMZNON) naar TTD
$1,680.4908
1 Amazon(AMZNON) naar UGX
Sh863,544.24
1 Amazon(AMZNON) naar XAF
Fr141,528.06
1 Amazon(AMZNON) naar XCD
$669.222
1 Amazon(AMZNON) naar XOF
Fr141,528.06
1 Amazon(AMZNON) naar XPF
Fr25,529.58
1 Amazon(AMZNON) naar BWP
P3,346.11
1 Amazon(AMZNON) naar BZD
$498.1986
1 Amazon(AMZNON) naar CVE
$23,826.7818
1 Amazon(AMZNON) naar DJF
Fr43,871.22
1 Amazon(AMZNON) naar DOP
$15,927.4836
1 Amazon(AMZNON) naar DZD
د.ج32,432.481
1 Amazon(AMZNON) naar FJD
$565.1208
1 Amazon(AMZNON) naar GNF
Fr2,155,142.7
1 Amazon(AMZNON) naar GTQ
Q1,898.6076
1 Amazon(AMZNON) naar GYD
$51,852.312
1 Amazon(AMZNON) naar ISK
kr31,478.22

Amazon bron

Voor een beter begrip van Amazon kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Amazon
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Amazon

Hoeveel is Amazon (AMZNON) vandaag waard?
De live AMZNON prijs in USD is 247.86 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AMZNON naar USD prijs?
De huidige prijs van AMZNON naar USD is $ 247.86. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Amazon?
De marktkapitalisatie van AMZNON is $ 1.75M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AMZNON?
De circulerende voorraad van AMZNON is 7.05K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AMZNON?
AMZNON bereikte een ATH-prijs van 257.39012683520014 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AMZNON?
AMZNON zag een ATL-prijs van 211.30485215454203 USD.
Wat is het handelsvolume van AMZNON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AMZNON is $ 54.90K USD.
Zal AMZNON dit jaar hoger gaan?
AMZNON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AMZNON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

AMZNON-naar-USD calculator

Bedrag

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 247.86 USD

Handel in AMZNON

AMZNON/USDT
$247.86
$247.86$247.86
-2.10%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

