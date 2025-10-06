BeursDEX+
De live Amped Finance prijs vandaag is 0.00585 USD. Volg realtime AMPED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AMPED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 AMPED naar USD live prijs:

$0.00585
$0.00585
-1.01%1D
USD
Amped Finance (AMPED) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:38:07 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00585
$ 0.00585
24u laag
$ 0.00592
$ 0.00592
24u hoog

$ 0.00585
$ 0.00585

$ 0.00592
$ 0.00592

--
--

--
--

-0.85%

-1.01%

-0.18%

-0.18%

Amped Finance (AMPED) real-time prijs is $ 0.00585. De afgelopen 24 uur werd er AMPED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00585 en een hoogtepunt van $ 0.00592, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AMPED hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AMPED met -0.85% veranderd in het afgelopen uur, -1.01% in de afgelopen 24 uur en -0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Amped Finance (AMPED) Marktinformatie

--
--

$ 6.89K
$ 6.89K

$ 585.00K
$ 585.00K

--
--

100,000,000
100,000,000

SONIC

De huidige marktkapitalisatie van Amped Finance is --, met een handelsvolume van $ 6.89K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AMPED is --, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 585.00K.

Amped Finance (AMPED) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Amped Finance prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000597-1.01%
30 dagen$ -0.00065-10.00%
60 dagen$ -0.00126-17.73%
90 dagen$ -0.00833-58.75%
Amped Finance prijswijziging vandaag

AMPED registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000597 (-1.01%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Amped Finance 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00065 (-10.00%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Amped Finance 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AMPED zien we een verandering van $ -0.00126 (-17.73%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Amped Finance 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00833 (-58.75%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Amped Finance (AMPED) bekijken?

Bekijk nu de Amped Financeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Amped Finance (AMPED)?

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAmped Finance investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AMPED staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Amped Finance lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Amped Finance aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Amped Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Amped Finance (AMPED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Amped Finance (AMPED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Amped Finance te bekijken.

Bekijk nu de Amped Finance prijsvoorspelling !

Amped Finance (AMPED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Amped Finance (AMPED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AMPED token !

Hoe koop je Amped Finance (AMPED)?

Op zoek naar Hoe koop je Amped Finance? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Amped Finance gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AMPED naar lokale valuta's

Amped Finance bron

Voor een beter begrip van Amped Finance kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Amped Finance
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Amped Finance

Hoeveel is Amped Finance (AMPED) vandaag waard?
De live AMPED prijs in USD is 0.00585 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AMPED naar USD prijs?
De huidige prijs van AMPED naar USD is $ 0.00585. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Amped Finance?
De marktkapitalisatie van AMPED is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AMPED?
De circulerende voorraad van AMPED is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AMPED?
AMPED bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AMPED?
AMPED zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van AMPED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AMPED is $ 6.89K USD.
Zal AMPED dit jaar hoger gaan?
AMPED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AMPED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Amped Finance (AMPED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

