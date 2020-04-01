Alephim (ALEPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Alephim (ALEPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Alephim (ALEPH) Informatie Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Officiële website: https://aleph.cloud Whitepaper: https://docs.aleph.im/ Block explorer: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Koop nu ALEPH!

Alephim (ALEPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alephim (ALEPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.04M $ 18.04M $ 18.04M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 247.22M $ 247.22M $ 247.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M Hoogste ooit: $ 0.8649 $ 0.8649 $ 0.8649 Laagste ooit: $ 0.02469909 $ 0.02469909 $ 0.02469909 Huidige prijs: $ 0.07299 $ 0.07299 $ 0.07299 Meer informatie over Alephim (ALEPH) prijs

Alephim (ALEPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alephim (ALEPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALEPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALEPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALEPH begrijpt, kun je de live prijs van ALEPH token verkennen!

Hoe koop je ALEPH? Wil je Alephim (ALEPH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ALEPH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ALEPH koopt op MEXC!

Alephim (ALEPH) Prijsgeschiedenis Door de ALEPH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ALEPH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ALEPH Wil je weten waar je ALEPH naartoe gaat? Onze ALEPH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALEPH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!