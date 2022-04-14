Alchemist AI (ALCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Alchemist AI (ALCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Alchemist AI (ALCH) Informatie Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Officiële website: https://www.alchemistai.app/ Whitepaper: https://docs.alchemistai.app/docs Block explorer: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Koop nu ALCH!

Alchemist AI (ALCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alchemist AI (ALCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.07M $ 59.07M $ 59.07M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.49M $ 69.49M $ 69.49M Hoogste ooit: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Laagste ooit: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Huidige prijs: $ 0.06949 $ 0.06949 $ 0.06949 Meer informatie over Alchemist AI (ALCH) prijs

Alchemist AI (ALCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alchemist AI (ALCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALCH begrijpt, kun je de live prijs van ALCH token verkennen!

Alchemist AI (ALCH) Prijsgeschiedenis Door de ALCH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ALCH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ALCH Wil je weten waar je ALCH naartoe gaat? Onze ALCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALCH token!

