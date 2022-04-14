She Rises (AKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in She Rises (AKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

She Rises (AKA) Informatie Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games. Officiële website: akasha.bloomverse.io Block explorer: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump

She Rises (AKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor She Rises (AKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 912.59K $ 912.59K $ 912.59K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 912.59K $ 912.59K $ 912.59K Hoogste ooit: $ 0.06195 $ 0.06195 $ 0.06195 Laagste ooit: $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 Huidige prijs: $ 0.0009126 $ 0.0009126 $ 0.0009126 Meer informatie over She Rises (AKA) prijs

She Rises (AKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van She Rises (AKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AKA begrijpt, kun je de live prijs van AKA token verkennen!

