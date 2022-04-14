AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AIXCB by Virtuals (AIXCB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Informatie aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Officiële website: https://aixcbcapital.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Koop nu AIXCB!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AIXCB by Virtuals (AIXCB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Totale voorraad: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M Circulerende voorraad: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Hoogste ooit: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Laagste ooit: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Huidige prijs: $ 0.00195 $ 0.00195 $ 0.00195 Meer informatie over AIXCB by Virtuals (AIXCB) prijs

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AIXCB by Virtuals (AIXCB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIXCB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIXCB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIXCB begrijpt, kun je de live prijs van AIXCB token verkennen!

Hoe koop je AIXCB? Wil je AIXCB by Virtuals (AIXCB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AIXCB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AIXCB koopt op MEXC!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Prijsgeschiedenis Door de AIXCB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIXCB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIXCB Wil je weten waar je AIXCB naartoe gaat? Onze AIXCB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIXCB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!