AI Voice Agents (AIVA) Informatie AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Officiële website: https://aivoiceagents.xyz/ Whitepaper: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Block explorer: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI Voice Agents (AIVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 135.30K $ 135.30K $ 135.30K Hoogste ooit: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Laagste ooit: $ 0.000128602734298442 $ 0.000128602734298442 $ 0.000128602734298442 Huidige prijs: $ 0.0001353 $ 0.0001353 $ 0.0001353 Meer informatie over AI Voice Agents (AIVA) prijs

AI Voice Agents (AIVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI Voice Agents (AIVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIVA begrijpt, kun je de live prijs van AIVA token verkennen!

AI Voice Agents (AIVA) Prijsgeschiedenis Door de AIVA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIVA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIVA Wil je weten waar je AIVA naartoe gaat? Onze AIVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIVA token!

