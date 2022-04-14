AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AIT Protocol (AITPROTOCOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Informatie The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Officiële website: https://aitprotocol.ai/ Whitepaper: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Koop nu AITPROTOCOL!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AIT Protocol (AITPROTOCOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Totale voorraad: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Circulerende voorraad: $ 295.61M $ 295.61M $ 295.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Hoogste ooit: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Laagste ooit: $ 0.004579959246461216 $ 0.004579959246461216 $ 0.004579959246461216 Huidige prijs: $ 0.00466 $ 0.00466 $ 0.00466 Meer informatie over AIT Protocol (AITPROTOCOL) prijs

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AIT Protocol (AITPROTOCOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AITPROTOCOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AITPROTOCOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AITPROTOCOL begrijpt, kun je de live prijs van AITPROTOCOL token verkennen!

Hoe koop je AITPROTOCOL? Wil je AIT Protocol (AITPROTOCOL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AITPROTOCOL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AITPROTOCOL koopt op MEXC!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Prijsgeschiedenis Door de AITPROTOCOL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AITPROTOCOL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AITPROTOCOL Wil je weten waar je AITPROTOCOL naartoe gaat? Onze AITPROTOCOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AITPROTOCOL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!