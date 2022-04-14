AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomie
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Informatie
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AIT Protocol (AITPROTOCOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van AIT Protocol (AITPROTOCOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Prijsgeschiedenis
Prijsvoorspelling van AITPROTOCOL
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) kopen
