AiMalls (AIT) Informatie AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Officiële website: https://aimalls.app Whitepaper: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f

AiMalls (AIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AiMalls (AIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.02K $ 173.02K $ 173.02K Totale voorraad: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K Circulerende voorraad: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 715.20K $ 715.20K $ 715.20K Hoogste ooit: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 Laagste ooit: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 Huidige prijs: $ 0.857 $ 0.857 $ 0.857 Meer informatie over AiMalls (AIT) prijs

AiMalls (AIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AiMalls (AIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIT begrijpt, kun je de live prijs van AIT token verkennen!

Hoe koop je AIT? Wil je AiMalls (AIT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AIT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AIT koopt op MEXC!

AiMalls (AIT) Prijsgeschiedenis Door de AIT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIT Wil je weten waar je AIT naartoe gaat? Onze AIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIT token!

