De live AI STARPOWERFRAGMENT prijs vandaag is 2.39 USD. Volg realtime AISPF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AISPF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

AI STARPOWERFRAGMENT logo

AI STARPOWERFRAGMENT koers(AISPF)

1 AISPF naar USD live prijs:

$2.39
+6.64%1D
USD
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:04:23 (UTC+8)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 2.221
24u laag
$ 2.4
24u hoog

$ 2.221
$ 2.4
--
--
+4.27%

+6.64%

+17.73%

+17.73%

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) real-time prijs is $ 2.39. De afgelopen 24 uur werd er AISPF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.221 en een hoogtepunt van $ 2.4, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AISPF hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AISPF met +4.27% veranderd in het afgelopen uur, +6.64% in de afgelopen 24 uur en +17.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Marktinformatie

--
$ 25.92K
$ 25.92K$ 25.92K

$ 50.19M
$ 50.19M$ 50.19M

--
21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van AI STARPOWERFRAGMENT is --, met een handelsvolume van $ 25.92K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AISPF is --, met een totale voorraad van 21000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 50.19M.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van AI STARPOWERFRAGMENT prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.14881+6.64%
30 dagen$ +0.753+45.99%
60 dagen$ -0.552-18.77%
90 dagen$ +0.603+33.74%
AI STARPOWERFRAGMENT prijswijziging vandaag

AISPF registreerde vandaag een verandering van $ +0.14881 (+6.64%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

AI STARPOWERFRAGMENT 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.753 (+45.99%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

AI STARPOWERFRAGMENT 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AISPF zien we een verandering van $ -0.552 (-18.77%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

AI STARPOWERFRAGMENT 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.603 (+33.74%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) bekijken?

Bekijk nu de AI STARPOWERFRAGMENTprijsgeschiedenispagina.

Wat is AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?

As artificial intelligence reshapes the global economic order, AISPF has made a strong debut as a revolutionary encrypted asset. It is not only a string of digital codes, but also a key to the value of the smart economy era. It redefines the value boundaries of digital assets with a limited total amount and unlimited technological potential.

AI STARPOWERFRAGMENT is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAI STARPOWERFRAGMENT investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AISPF staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over AI STARPOWERFRAGMENT lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je AI STARPOWERFRAGMENT aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

AI STARPOWERFRAGMENT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AI STARPOWERFRAGMENT te bekijken.

Bekijk nu de AI STARPOWERFRAGMENT prijsvoorspelling !

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AISPF token !

Hoe koop je AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?

Op zoek naar Hoe koop je AI STARPOWERFRAGMENT? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt AI STARPOWERFRAGMENT gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AISPF naar lokale valuta's

1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar VND
62,892.85
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar AUD
A$3.6806
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar GBP
1.8164
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar EUR
2.0793
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar USD
$2.39
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MYR
RM10.0141
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TRY
100.619
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar JPY
¥365.67
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ARS
ARS$3,483.9508
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar RUB
194.1636
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar INR
211.8257
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar IDR
Rp39,833.3174
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar PHP
140.6993
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar EGP
￡E.113.2382
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BRL
R$12.8821
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar CAD
C$3.3699
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BDT
291.341
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar NGN
3,448.77
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar COP
$9,227.79
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ZAR
R.41.7772
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar UAH
100.5712
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TZS
T.Sh.5,872.23
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar VES
Bs532.97
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar CLP
$2,260.94
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar PKR
Rs675.7008
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar KZT
1,252.599
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar THB
฿77.7228
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TWD
NT$73.8749
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar AED
د.إ8.7713
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar CHF
Fr1.9359
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar HKD
HK$18.5703
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar AMD
֏914.2945
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MAD
.د.م22.2509
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MXN
$44.6213
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SAR
ريال8.9625
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ETB
Br365.5505
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar KES
KSh308.7641
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar JOD
د.أ1.69451
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar PLN
8.843
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar RON
лв10.5638
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SEK
kr22.8962
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BGN
лв4.063
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar HUF
Ft806.6011
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar CZK
50.668
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar KWD
د.ك0.73373
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ILS
7.8153
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BOB
Bs16.5149
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar AZN
4.063
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TJS
SM22.0358
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar GEL
6.5008
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar AOA
Kz2,180.636
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BHD
.د.ب0.89864
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BMD
$2.39
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar DKK
kr15.535
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar HNL
L62.9526
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MUR
109.9878
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar NAD
$41.5621
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar NOK
kr24.4019
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar NZD
$4.2303
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar PAB
B/.2.39
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar PGK
K10.1575
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar QAR
ر.ق8.6996
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar RSD
дин.243.9473
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar UZS
soʻm28,452.3764
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ALL
L201.0229
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ANG
ƒ4.2781
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar AWG
ƒ4.2781
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BBD
$4.78
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BAM
KM4.063
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BIF
Fr7,048.11
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BND
$3.107
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BSD
$2.39
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar JMD
$383.6667
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar KHR
9,598.3834
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar KMF
Fr1,018.14
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar LAK
51,956.5207
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar LKR
රු728.4242
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MDL
L40.9407
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MGA
Ar10,765.755
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MOP
P19.12
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MVR
36.806
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MWK
MK4,149.3029
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar MZN
MT152.8405
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar NPR
रु339.0454
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar PYG
16,949.88
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar RWF
Fr3,467.89
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SBD
$19.6697
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SCR
32.1455
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SRD
$92.015
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SVC
$20.9125
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar SZL
L41.586
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TMT
m8.3889
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TND
د.ت7.02182
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar TTD
$16.2042
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar UGX
Sh8,326.76
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar XAF
Fr1,364.69
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar XCD
$6.453
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar XOF
Fr1,364.69
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar XPF
Fr246.17
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BWP
P32.265
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar BZD
$4.8039
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar CVE
$229.7507
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar DJF
Fr423.03
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar DOP
$153.5814
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar DZD
د.ج312.7315
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar FJD
$5.4492
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar GNF
Fr20,781.05
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar GTQ
Q18.3074
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar GYD
$499.988
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) naar ISK
kr303.53

AI STARPOWERFRAGMENT bron

Voor een beter begrip van AI STARPOWERFRAGMENT kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van AI STARPOWERFRAGMENT
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over AI STARPOWERFRAGMENT

Hoeveel is AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) vandaag waard?
De live AISPF prijs in USD is 2.39 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AISPF naar USD prijs?
De huidige prijs van AISPF naar USD is $ 2.39. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AI STARPOWERFRAGMENT?
De marktkapitalisatie van AISPF is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AISPF?
De circulerende voorraad van AISPF is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AISPF?
AISPF bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AISPF?
AISPF zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van AISPF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AISPF is $ 25.92K USD.
Zal AISPF dit jaar hoger gaan?
AISPF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AISPF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

