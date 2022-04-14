Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aimonica Brands (AIMONICA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aimonica Brands (AIMONICA) Informatie Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Block explorer: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 Koop nu AIMONICA!

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aimonica Brands (AIMONICA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Hoogste ooit: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Laagste ooit: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Huidige prijs: $ 0.00108 $ 0.00108 $ 0.00108 Meer informatie over Aimonica Brands (AIMONICA) prijs

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aimonica Brands (AIMONICA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIMONICA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIMONICA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIMONICA begrijpt, kun je de live prijs van AIMONICA token verkennen!

Aimonica Brands (AIMONICA) Prijsgeschiedenis Door de AIMONICA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIMONICA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIMONICA Wil je weten waar je AIMONICA naartoe gaat? Onze AIMONICA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIMONICA token!

