AIHub (AIH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AIHub (AIH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AIHub (AIH) Informatie AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Officiële website: https://aihub.world/index Whitepaper: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Koop nu AIH!

AIHub (AIH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AIHub (AIH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Hoogste ooit: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 Laagste ooit: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 Huidige prijs: $ 26.15 $ 26.15 $ 26.15 Meer informatie over AIHub (AIH) prijs

AIHub (AIH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AIHub (AIH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIH begrijpt, kun je de live prijs van AIH token verkennen!

Hoe koop je AIH? Wil je AIHub (AIH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AIH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AIH koopt op MEXC!

AIHub (AIH) Prijsgeschiedenis Door de AIH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIH Wil je weten waar je AIH naartoe gaat? Onze AIH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!