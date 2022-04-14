AIDOGE (AIDOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AIDOGE (AIDOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AIDOGE (AIDOGE) Informatie AIDOGE is een deflatoir token. Het zal worden gebruikt door applicaties binnen het AIDOGE-ecosysteem. De totale voorraad is 210 biljoen tokens. AIDOGE behoort tot iedereen in de Arbitrum-gemeenschap en is ook een noodzakelijke sleutel om de toekomstige hoofdstukken van het AIDOGE-verhaal te ontgrendelen. AIDOGE is een deflatoir token. Het zal worden gebruikt door applicaties binnen het AIDOGE-ecosysteem. De totale voorraad is 210 biljoen tokens. AIDOGE behoort tot iedereen in de Arbitrum-gemeenschap en is ook een noodzakelijke sleutel om de toekomstige hoofdstukken van het AIDOGE-verhaal te ontgrendelen. Officiële website: https://arbdoge.ai/ Whitepaper: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Koop nu AIDOGE!

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AIDOGE (AIDOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.76M $ 15.76M $ 15.76M Totale voorraad: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Circulerende voorraad: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.31M $ 17.31M $ 17.31M Hoogste ooit: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Laagste ooit: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Huidige prijs: $ 0.00000000009033 $ 0.00000000009033 $ 0.00000000009033 Meer informatie over AIDOGE (AIDOGE) prijs

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AIDOGE (AIDOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIDOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIDOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIDOGE begrijpt, kun je de live prijs van AIDOGE token verkennen!

AIDOGE (AIDOGE) Prijsgeschiedenis Door de AIDOGE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIDOGE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIDOGE Wil je weten waar je AIDOGE naartoe gaat? Onze AIDOGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIDOGE token!

